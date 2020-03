Eerste Halalslagerij voor Sint-Truiden: Vlaamse slagers laten zich afschrikken door het knelpuntberoep, ‘Nieuwe Belgen’ niet Dirk Selis

05 maart 2020

11u54 0 Sint-Truiden De 35-jarige Faredon uit Afghanistan is druk in de weer om zijn pand in de Luikerstraat klaar te stomen voor de opening van de eerste Halalslagerij in Sint-Truiden. “Binnen twee weken hoop ik open te gaan”, zegt Faredon. Maar hoe komt het dat onze bakker en slager van om de hoek plots van Afghanistan of Syrië is? Wij gingen op zoek naar een verklaring.

Binnen twee weken opent de Afghaanse Faredon de eerste Halalslagerij van Sint-Truiden. Hij doet dit in de Luikerstraat, de Truiense winkelstraat bij uitstek. In het pand zat nog niet zo lang geleden een Panosfiliaal. Faredon is met vrienden en familie nu druk in de weer om de zaak te verbouwen. Zijn Nederlands is misschien nog wat roestig, maar dat wordt ruimschoots door zijn vriendelijkheid gecompenseerd. “Kom maar binnen twee weken langs, wanneer we open zijn. Het wordt de beste beenhouwerij van de stad”, klinkt het vol vertrouwen.

Voor schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld) komt het nieuws als een verrassing. “Ik neem aan dat die mensen met alles in orde zullen zijn en dan kan ik enkel zeggen: ‘Wees welkom in Sint-Truiden’. We zullen hen vragen om zeker met Shop&The City mee te werken.”

Hard en lang werken

Maar hoe komt het dat meer en meer ‘nieuwe Belgen’ beenhouwerijen openen, terwijl er toch heel wat bestaande slagers de deuren sluiten? “Wij merken dat bestaande slagerijen het steeds moeilijker hebben om een goede opvolging te vinden”, zegt Bart Lodewijckx van Unizo Limburg. “Het harde werk en het weekendwerk schrikken de Vlaamse jongeren af om voor dit beroep te kiezen. Aan de andere kant zien we dat bij de nieuwe Belgen er ondernemers opstaan die veel ambitie hebben en niet bang zijn om hard en lang te werken. Die nemen de uitdovende slagerijen dan ook gretig over.”

Wekelijks verdwijnt er één slager in België

“Over het algemeen daalt het aantal slagers in alle gewesten”, vertelt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ. “In Vlaanderen is het aantal slagers van 2014 tot 2018 gedaald met 6,48 procent. In 2014 waren we nog met 2408 slagers, in 2018 was dat aantal gedaald tot 2252 beenhouwers.” Voor deze opvallende daling ziet ze verschillende oorzaken. “Er is de wereldwijde trend om minder vlees te eten. Door een groter ecologisch bewustzijn wenden consumenten zich meer tot andere producten, zoals peulvruchten, die ook eiwitten bevatten.”

Ten tweede stelt Mattheeuws vast dat het steeds moeilijker is om slagers te vinden die ofwel een eigen zaak willen starten of een bestaande slagerij willen overnemen. “In drie regio’s in België is het beroep een echt knelpuntberoep. Bovendien vergrijst het beroep snel. Veel jongeren die momenteel een slagerstraining volgen, werken liever als vaste werknemer bij een grote supermarktketen dan als zelfstandige. Supermarkten voeren een strijd om talent binnen te halen, zelfs vooraleer de studenten afstuderen.” Ten slotte mogen we volgens Mattheeuws zeker niet vergeten dat de overheid hierbij ook een rol speelt. “Net als alle zelfstandigen hebben slagers te maken met veel administratieve lasten en worden ze onderworpen aan heel gedetailleerde controles door het FAVV. Dit verhoogt de werkdruk en het aantal werkuren waardoor het voor velen niet meer haalbaar is.

Prachtig beroep

In de Hasseltse Hotelschool, die de toekomstige beenhouwers moet afleveren, herkent men de problematiek. “Tja, de lauwe belangstelling voor de beenhouwersafdeling is een oud zeer”, klinkt het bij de directie. “Daar heeft het nooit echt storm gelopen. Het harde werk schrikt af. Nieuw is dat we de leerlingen vanaf het vierde middelbaar stage laten lopen bij een zelfstandige beenhouwer, in de hoop dat de zin tot overnemen overwaait. Want het blijft een prachtig beroep.”