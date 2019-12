Echtgenote van opgepakte huisjesmelker: “Ik weet niets van die kotzaken van mijn zoon en mijn man” Dirk Selis

09 december 2019

16u30 1 Sint-Truiden De Truiense L. S. (69) heeft er net een tweedaags verblijf Leuvense Hulpgevangenis opzitten. Haar 67-jarige man Arnold Appeltans en haar 37-jarige zoon Manu zijn nog steeds door een Leuvense onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van huisjesmelkerij, inbreuken op de Vlaamse Wooncode en vereniging van misdadigers. Wij troffen L. in haar winkel in Sint-Truiden aan.

Het duurt even vooraleer L. S. (69) in haar chique winkel met dameskleding in de Truiense Stapelstraat verschijnt. Ze woont samen met haar man Arnold Appeltans boven haar winkel. Ze heeft er net twee dagen hulpgevangenis van Leuven opzitten. Haar winkel ligt er nog wat onopgeruimd bij. “Ik weet niets van die kotzaken van mijn zoon en mijn man. Dat is ook de reden waarom ik hier nu voor uw sta. Of ze schuldig zijn? Och mijnheer, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat je in dit land nog beter een moord begaat, dan wat ons overkomt. Een moordenaar is er rapper vanaf en staat vlugger terug op straat.”

Onder de radar

Schepen van Middenstand Jos Pierard en in een vorige leven jarenlang voorzitter van de Truiense verenigde handelaars reageert verrast: “Nu breekt mijn klomp. Dat wist ik niet. Nu, die mensen zijn steeds onder de radar gebleven. Ik heb die in al m’n jaren maar een paar keren gezien. Onopvallend en sober.” Dat horen we ook wij de andere handelaars van de Stapelstraat. “Vriendelijke minzame vrouw. Goedemorgen en fijne avond, maar meer ook niet. Ze had haar eigen clientèle. Hem zagen we af en toe met de auto stoppen, maar meer ook niet.”