Duchâtelet reageert op ‘zware haatcampagne’: “Neen, Stayen hing niet vol met beledigende affiches” Dirk Selis

04 juli 2019

16u38 0 Sint-Truiden “Neen, het hing hier niet vol met haataffiches. Fake news, meer niet.” Met die woorden reageert Roland Duchâtelet nadat woensdag door verschillende media gemeld werd dat er meerdere weinig flatterende posters te zien waren aan Stayen.

Affiches met de foto van Duchâtelet, met daarop de woorden ‘mislukking’ en ‘dunce’, wat zoveel betekent als ‘domkop’. Naar verluidt hing Stayen er half vol mee, tot in de inkomhal van de appartementen. Al blijkt nu dat het er hooguit twee waren, iets wat de politie bevestigt. “De daders hebben zelf foto’s van die affiche naar de media gestuurd”, aldus Duchâtelet. “Door hun actie zwaar te overdrijven, wilden ze druk op mij uitoefenen.”

Al bleef het niet alleen bij affiches. Volgens een buurtbewoner zou er ook lijm gespoten zijn in enkele sloten aan Stayen, die dan ook vervangen moesten worden. En die informatie klopt volgens de politie deels wel. Duchâtelet werd dus geviseerd. “Het gaat om twee mannen die mij willen dwingen om mijn voetbalclub in Londen (Charlton Atletic, red.) te verkopen voor een prikje”, klinkt het. “Het is niet duidelijk of het om fans van de club gaat.”

Londenaar en fanatiek Charlton-fan John Barnes (63) weet alvast van niets. Nochtans loopt hij niet hoog op met Duchâtelet. Zo richtte hij een politieke partij op, ‘Roland Out Today’, met als enige programmapunt Duchâtelet het leven zuur te maken. “Ik heb die affiches op sociale media zien passeren, maar ik ben er zelf niet bij betrokken. Wij verlagen ons niet tot dergelijke vandalenstreken”, aldus Barnes.

“De druk op mij wordt groter wanneer zulke acties ook de media halen”, zegt Duchâtelet nog. “Daarom sturen de daders hun foto’s zelf naar tal van kranten, ook al was hun actie niet gelukt. Enige nuance in dit verhaal mag dan ook wel eens.”