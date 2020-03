Dubolimburg biedt eerste hulp bij duurzaam bouwen in Sint-Truiden Dirk Selis

10 maart 2020

11u32 0 Sint-Truiden Om haar inwoners maximaal te ondersteunen bij de realisatie van hun duurzame renovatie- of nieuwbouwprojecten is de stad Sint-Truiden begin 2020 een partnerschap aangegaan met Dubolimburg.

DuboLimburg is het provinciale aanspreekpunt voor informatie, advies en begeleiding van particulieren, gemeenten en bouwprofessionelen op het vlak van duurzaam bouwen, renoveren en wonen. Burgers die (ver)bouwplannen hebben kunnen beroep doen op het onafhankelijke advies van de ‘Huisdokter’. De professionele adviseur komt bij jou aan huis en geeft objectief advies over isoleren, ventileren, verwarmen, hernieuwbare energie en premies/subsidies.

Huisdokterbezoek

“Het aangaan van een partnerschap met Dubolimburg biedt een grote meerwaarde voor onze (ver)bouwende inwoners,” licht schepen van Wonen Jelle Engelbosch (N-VA) toe, “Voor het individuele en praktische advies van de Huisdokter moeten burgers van partnergemeenten namelijk niet de volle kostprijs betalen. Zo betaalt de Truienaar voor een Huisdokterbezoek 50 euro in plaats van 100 euro. Dit verlaagt de drempel om advies in te winnen waardoor het wooncomfort zal verhogen en de burger aanzienlijk kan besparen op de energiefactuur.”

CO2-reductie

“Om de engagementen in het ondertekende Europese Burgemeesterconvenant tot uitvoering te brengen, hebben we in het bestuursakkoord het doel vooropgesteld om tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met minstens 40% te reduceren. Door het partnerschap met Dubolimburg hopen we de renovatiegraad van zowel particuliere als gemeentelijke en niet-residentiële gebouwen te versnellen. Op die manier zetten we een belangrijke stap in de richting van significante CO2-reductie,” zegt schepen van duurzaamheid, Ingrid Kempeneers (CD&V).

Wie interesse heeft in een Huisdokterbezoek kan dit aanvragen via www.de-huisdokter.be