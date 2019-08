Drukke zomer voor dierenasiel Sint-Truiden:Meer inbeslagnames, minder achtergelaten dieren voor vakantievertrek Dirk Selis

29 augustus 2019

11u25 0 Sint-Truiden Steeds minder dieren worden tijdens de vakantieperiode zomaar achtergelaten. Dat is goed nieuws, al blijft de zomervakantie een drukke periode voor het Truiens dierenasiel. Dat was dit jaar niet anders, maar de omstandigheden waarin de dieren worden opgevangen zijn veranderd.

“De tijd waarbij honden tijdens de zomermaanden voor vakantievertrek aan bomen werden gebonden is gelukkig bijna voorbij” steekt Philip Zurinckx van het Truiens dierenasiel van wal. “We mogen in Sint-Truiden van een mooie zomer spreken: er werd slechts één katje binnengebracht waarvan we weten dat het werd afgezet voor vakantievertrek en daar bleef het bij. Daarnaast is het wel zo dat we opvallend meer niet-gechipte honden en gechipte, maar niet- of fout-geregistreerde honden binnengebracht kregen, waardoor het baasje traceren onmogelijk is.”

Meer inbeslagnames

Desondanks heeft het dierenasiel drukke maanden achter de rug. Tijdens de zomer vangt men namelijk veel katten op. Het dierenasiel vraagt dan ook om onmiddellijk aangifte te doen bij het zien van katten. “Zo kunnen zij tijdig gesteriliseerd worden. De provincie, stad en het dierenasiel staan daarbij elk in voor een derde van de kosten van de sterilisatie.” Ook kwamen er deze zomer erg veel inbeslagnames binnen van verwaarloosde dieren. “Verwaarlozing is een jammerlijke zaak, maar de inbeslagnames zijn tegelijkertijd ook een goed teken aangezien dit toont dat steeds meer mensen melding doen indien ze weet hebben van verwaarlozing of mishandeling. Daardoor worden er ook meer dieren gered.”, aldus Philip Zurinckx. Tot slot was het deze zomer extra druk doordat het Truiens dierenasiel dieren opvangt uit omliggende dierenasielen die sluiten of de grote aantallen niet meer aankunnen.

Diervriendelijke stad

“Een diervriendelijke stad is voor mij een belangrijk streefdoel”, vertelt schepen van Landbouw Hilde Vautmans (Open Vld) . Daarom bracht ik een twaalfpuntenplan uit in mijn boekje Hart voor Dieren om het welzijn van onze dieren te garanderen. De drie belangrijkste werkpunten zijn meer bewustmaking rond mishandeling en verwaarlozing, waarvan we zien dat het effectief loont, de sterilisatie van katten en een nultolerantie op te luid vuurwerk. De stad geeft vrijdag alvast het goede voorbeeld door het geluidsarme vuurwerk en spektakel ter afsluiting van de kermis, wat zorgt voor tevreden Truienaars én dieren.”

Wie het dierenasiel wil steunen of aangifte wil doen, kan terecht op 011/69.53.07 en info@dierenasielsinttruiden.be