Drugsdealende groenarbeiders veroordeeld tot 39 maanden cel, maar stad Sint-Truiden vangt bot met claim van ‘imagoschade’ Dirk Selis

12 juni 2019

17u46 0 Sint-Truiden Het koppel uit Heers dat op grote schaal drugs dealde vanuit hun woning is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur, een gevangenisstraf van 24 maanden en een boete van 8.000 euro elk. Ook de twee drugsdealende broers die bij de groendienst van de stad Sint-Truiden werkten, en enkele van hun klanten, stonden terecht. De broers kregen respectievelijk een gevangenisstraf van 39 en 24 maanden, evenwel gedeeltelijk met uitstel. Voor hun klanten werden werkstraffen van 180 uur en gevangenisstraffen tot 26 maanden uitgedeeld.

Het hele dossier draaide om een grootschalige handel van grote hoeveelheden cannabis, speed en xtc en werd opgestart nadat de politie van Borgloon tips kreeg van enkele bezorgde buren van het koppel uit Heers. De buren bezorgden de politieagenten een lijst van nummerplaten van auto’s die korte tijd voor de woning stopten en daarna opnieuw vertrokken. De politie trok de nummerplaten na en kwam tot de vaststelling dat de bestuurders, net als het koppel uit Heers, gekend waren voor drugsfeiten. Eind augustus vorig jaar viel de politie met groot machtsvertoon de woning van het koppel binnen en vonden ze naast 23.000 euro ook nog een kilo cannabis en 580 xtc-pillen. Het koppel legde uitgebreide verklaringen af en daardoor kwamen ook de twee broers in het vizier.

Vuile was

Na een huiszoeking in de woning van de twee broers werden onder meer cannabis, 3 kilo speed en een hoop wapens en memorabilia uit de beide Wereldoorlogen gevonden. Op de gsm van een van de broers vond de politie ook een uitgebreide boekhouding terug, met tal van namen en bedragen van afnemers. Uit die boekhouding zou blijken dat de broers voor meer dan 200.000 euro aan drugs verkocht hadden. Dankzij die boekhouding kon het netwerk van afnemers nog verder blootgelegd worden. Bij enkelen van hen werden ook naast drugs nog wapens gevonden waarvoor ze geen vergunning hadden. Een van de afnemers, een 51-jarige man uit Sint-Truiden, dealde op zijn beurt ook. Hij verstopte zijn drugs bij zijn moeder die enkele huizen verder woonde. Die moest de drugs verstopt in een mand met vuile was naar haar zoon brengen als die klanten had.

Stad vergist zich van broer



Het college van de burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden stelde zich in eerste instantie burgerlijke partij tegen de twee broers en een derde (tijdelijke) medewerker van de groendienst. Met hun burgerlijke partijstelling wilde de stad naast inzage in het dossier ook eventuele imagoschade verhalen op de twee dealende broers. Een van hen werd opgepakt terwijl hij aan het werk was. “Burgers zien hun vertrouwen geschonden doordat die persoon werkt voor de stad”, zo argumenteerde meester Beelen, advocaat van de stad. Meester Bert Vanmechelen, de advocaat van een van de twee broers, noemde dit nooit gezien. “Dit zet de doos van Pandora open”, zei meester Vanmechelen toen. “Vanaf nu kan iedere stad een schadevergoeding voor geleden imagoschade eisen als een van hun werknemers veroordeeld wordt voor een rechtbank.” In het vonnis verwerpt de rechter de burgerlijke partijstelling van het Truiense schepencollege omdat die gericht was tegen de verkeerde werknemer. De stad beweerde dus dat die werknemer op klaarlichte dag tijdens zijn werkuren in het bijzijn van passanten was gearresteerd en dat ze hierdoor imagoschade had geleden. Uit het dossier blijkt echter dat de bewuste werknemer zich enkele dagen na de inval in Heers vrijwillig aanbood bij de politie. Ook omdat er geen materiële schade is, werd de schadeclaim van één provisionele euro afgewezen.