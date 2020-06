Droogte en zonnebrand van vorig jaar erkend als landbouwramp Dirk Selis

05 juni 2020

15u20 0 Sint-Truiden Vandaag erkende de Vlaamse regering de zonnebrand en droogte van 2019 als landbouwramp. Landbouwers waarvan de teelten vorige zomer schade opliepen door zonnebrand en droogte, kunnen door de erkenning als landbouwramp een schadevergoeding aanvragen. Sint-Truiden kreeg in totaal melding van 124 land- en tuinbouwers met schade.

De zonnebrand wordt erkend als landbouwramp voor appels, peren, rode bessen, kiwibessen en frambozen. Voor wat de droogte betreft zal dat enkel gelden voor wortelen, uien, bonen en knolselder.

“Ik ben erg tevreden met de erkenning van de droogte en zonnebrand als landbouwramp, maar wat mij betreft heeft dit veel te lang geduurd”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “Als schepen van Landbouw en Fruitteelt ben ik vorig jaar in juli als eerste op het veld geweest met de schattingscommissie om de schade aan het fruit en de gewassen in Sint-Truiden vast te stellen en in kaart te brengen. De zonnebrand die we toen geconstateerd hebben, had ik nog nooit gezien. Ik heb dan ook onmiddellijk aan de alarmbel getrokken bij de Vlaamse regering, toen nog in lopende zaken, om de situatie van dichtbij op te volgen en snel over te gaan tot de erkenning als landbouwramp. Daar ben ik herhaaldelijk op blijven hameren, ook in augustus tijdens het bezoek van toenmalig landbouwminister Koen Van den Heuvel.”

Aanvraag indienen

“In Sint-Truiden hebben we melding gekregen van 124 land- en tuinbouwers, goed voor een totale geraamde schade van 16.539.098,90 euro (berekend op basis van landbouwprijzen van 2016, red.). Het grote merendeel van die schade (16.513.486 euro, red.) betreft fruitbedrijven. Het gaat daarbij voornamelijk om schade aan peren (628,34 hectare) en appelen (515,14 hectare). Het is wel jammer dat niet alle teelten erkend worden, zo valt bijvoorbeeld de druiventeelt uit de boot. Wat de erkende teelten voor de droogte (wortelen, uien, bonen en knolselder) betreft, kregen wij in Sint-Truiden geen meldingen binnen. Het is nu belangrijk dat onze telers hun dossiers voor de aanvraag van een schadevergoeding met de nodige bewijzen tijdig indienen. Laten we dan hopen dat de Vlaamse regering snel overgaat tot uitbetaling”, besluit Vautmans.