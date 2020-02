Dronken fietser loopt tegen de lamp: fiets zes uur aan de ketting Dirk Selis

17 februari 2020

10u31 0 Sint-Truiden Zaterdagnacht werden op verschillende locaties alcohol- en drugcontroles uitgevoerd. “296 bestuurders werden hierbij aan een controle onderworpen en de resultaten waren weer maar eens niet goed”, klinkt het bij de politiezone Gingelom-Sint-Truiden-Nieuwerkerken.

Negen bestuurders mochten voor 3 tot 6 uur hun rijbewijs inleveren. Eén bestuurder mocht voor 15 dagen zijn rijbewijs inleveren wegens een positieve ademtest en weer 1 bestuurder mocht voor 15 dagen zijn rijbewijs inleveren wegens een positieve speekseltest. “Onze ploegen stelden tevens een ongeval vast waarbij een fietser tegen een geparkeerd voertuig is gereden. Ook deze fietser legde een positieve ademtest af”, zegt woordvoerder Evi Lennertz van de de politiezone Gingelom-Sint-Truiden-Nieuwerkerken. “Zijn fiets werd voor 6 uur aan de ketting gelegd. Naast de alcoholcontroles werden ook enkele snelheidscontroles uitgevoerd. Op de Tiensesteenweg werden 42 voertuigen gecontroleerd, waarvan 18 te snel reden (hoogst gemeten snelheid: 103 km/u). Op de Hasseltsesteenweg waren 12 van de 36 voertuigen in overtreding. Eén bestuurder reed 133 km/u waar 70 km/u is toegestaan! Ook deze bestuurder mocht zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.”