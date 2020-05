Drones moeten bloesems gaan tellen in Haspengouwse boomgaarden Dirk Selis

12 mei 2020

16u51 2 Sint-Truiden Het Proefcentrum voor de Fruitteelt (pcfruit) in Sint-Truiden heeft een systeem ontwikkeld om met behulp van drones het aantal bloesems in de boomgaarden in kaart te brengen. Pcfruit werkte daarvoor samen met het Vlaams onderzoekscentrum VITO en de KU Leuven. De bedoeling is om fruittelers zowel meer en beter advies als werkcomfort te kunnen verschaffen.

Voor fruittelers is het een bijzonder belangrijke periode. Zij moeten nu de ideale omstandigheden creëren voor een succesvolle oogst later dit jaar en zijn dagelijks in de weer om het groeiproces van bloesems op te volgen. De bloesems die weldra uitgroeien tot appelen, peren en kersen vormen een eerste belangrijke indicator voor de fruitopbrengst. De hoeveelheid kwaliteitsvruchten die de boom zal dragen, hangt evenwel ook samen met een reeks van bewerkingen die daarop volgen.

Bloemknoppen

“Voor een goede oogst moet de fruitteler vroeg in het seizoen al een zicht op het aantal bloemknoppen krijgen en inschatten hoeveel hiervan bestoven zijn en tot vruchten zullen ontwikkelen. Dit monitoren en bepalen waar hij wel of niet moet bijsturen, is tijdrovend en intensief”, zegt Dany Bylemans van pcfruit. “Concreet vertellen de drones op welke exacte plekken de teler maatregelen moet nemen. Hierdoor kunnen zij tijd en kosten besparen.”

Het systeem is een van de onderdelen binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsproject ‘Intelligenter Fruit Telen’, waarin wordt gewerkt rond sensortechnologie en camera’s om de fruitteelt efficiënter te maken. De totale projectkost bedraagt 1,1 miljoen euro, waarvan pcfruit en VITO samen meer dan de helft voorzien. Vanuit Interreg kunnen de projectpartners rekenen op vijftig procent financiële ondersteuning, terwijl pcfruit en VITO vanuit de provincie Limburg samen een cofinanciering van bijna 150.000 euro ontvangen.

Pioniersrol

“De digitalisering is vandaag een onderdeel geworden van de fruitteelt. Het verzamelen en het verwerken van data wordt steeds belangrijker om zeer gericht acties te ondernemen die een rendementswinst kunnen opleveren. Als fruitprovincie van Vlaanderen nemen we hierin een pioniersrol op”, vertelt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Landbouw en voorzitter van het Proefcentrum Fruitteelt.