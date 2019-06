Drogisterij ‘Firma Lamberts’ stopt na 110 jaar: “Wat Bol.com nu doet met thuisleveringen, deden wij al in de jaren 1920" Dirk Selis

06 juni 2019

16u32 5 Sint-Truiden Na 110 jaar houdt drogisterij Lamberts in de Diesterstraat ermee op. “Tegen de meedogenloze concurrentie van baanwinkels en internetshops valt er uiteindelijk niets te beginnen”, zegt zaakvoerder Jan Mathijs.

“Ik heb è probleemke”. Hoeveel duizenden mensen begonnen hun bezoek aan drogisterij Lamberts niet met deze woorden, wanneer er weer eens een onuitroeibare vlek op het kamerbreed tapijt was gemaakt. Kloostertrots, Negrita, Spic&Span en andere namen uit een ver verleden werden van moeder op dochter doorgeven. “Er is niemand die de firma Lamberts op de Grote Markt heeft weten beginnen. Het was er altijd. Het is ook een van de vaste waarden in onze stad. Mensen spreken er nog altijd met een beetje schroom en nostalgie over”, vertelt zaakvoerder Jan Mathijs (77). “Het is altijd een winkel geweest met een assortiment van A tot Z. Voeding, onderhoudsproducten, verf, behang en duizend en één andere artikelen, die je nu nog wel eens leest in boekjes zoals de 'Gouden raad van Tante Kaat’. Vandaar de uitdrukking ‘Als ge iets niet vindt, ga dan langs bij Lamberts’ Vroeger leverden we zelfs met de fiets aan huis en later met de camionette. Een beetje dus zoals Bol.com en Zalando vandaag doen.”

Vals plafond

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de impact van Lamberts nog groter. Vele Truienaren kwamen met hun kostbare goederen naar Lamberts. “Daar hadden ze een vals plafond, waar alle goederen voor de hebberige Duitsers werden weggestoken. En de mensen wisten dat ze daar steeds terecht konden. Qua klantenbinding kon dat tellen”, lacht Jan.

Geheimen van generatie op generatie

“In 1981 was de familie Lamberts te oud geworden om de winkel nog open te houden en ze hadden geen opvolging. Mijn vrouw Christiane en ik namen de winkel over, maar behielden de naam. Gaandeweg verlegden we wat accenten, we gingen wat meer op het decoratieve werken. De drogisterijsector ging in die tijd door een hevige transformatie. Het tijdperk van de doe-het-zelfwinkels brak aan. We moesten ons dus noodgedwongen nog meer gaan specialiseren in wat de mensen nodig hadden. Vandaar dat we over zo’n uniek aanbod beschikken. Ik denk maar aan de poetsproducten van Kloostertrots. Dat zijn geheimen die van generatie op generatie werden doorgegeven.”

Ziel van de zaak

“In 1988 werd mijn vrouw Christiane ziek. Zij was de ziel van de zaak. Het was een zeer moeilijke periode. Ondanks haar ziekte hield ze zo goed en kwaad ze kon de zaak draaiende. Samen met André, Rose en mijn dochter An. Maar ze verloor haar gevecht tegen haar ziekte en ging van ons heen in 1993. Gelukkig schoten mijn kinderen mij te hulp. An hield de winkel open, en gaf met succes decoradvies. Mijn zoon Kris volgde een schildersopleiding en startte een schildersbedrijf. In 2002 verhuisden we naar de Diesterstraat en daar beleefden we nog 17 boeiende jaren. Maar aan alle liedjes komt een eind, en nu in de winter van mijn leven moet ik helaas de deuren sluiten. De steden verliezen hun aantrekkingskracht, internetbedrijven en baanwinkels nemen het van ons over en dan moet je durven conclusies te nemen. Mijn zoon gaat met zijn schildersbedrijf zijn eigen weg en mijn dochter heeft een medische tegenslag gehad. Hopelijk komt ook dat goed. Ik wil mijn duizenden klanten doorheen de jaren danken om steeds wanneer ze iets niet konden oplossen, naar Lamberts te komen”, besluit Jan. Dus wie nog een flinke voorraad Kloostertrots wil indoen, het is de moment.