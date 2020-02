Dringende kap van drie bomen op begraafplaats van Schurhoven Dirk Selis

20 februari 2020

16u15 1 Sint-Truiden Burgemeester Veerle Heeren heeft beslist drie bomen op de begraafplaats van Schurhoven te laten kappen op basis van een dringende tussenkomst van de brandweer. Die toonde aan dat de bomen een gevaar vormen voor bezoekers van het kerkhof.

“Omwille van de hoogdringendheid, moet er niet eerst een kapvergunning worden aangevraagd. Veiligheid gaat voor alles. De takken die een acuut gevaar vormen, worden op dit moment door de stadsdiensten verwijderd. De overige delen worden vrijdag gekapt en opgeruimd. De gevarenzone wordt afgebakend totdat de kap is uitgevoerd. Achteraf bekijken we of er nieuwe bomen kunnen aangeplant worden”, zegt burgemeester Veerle Heeren.