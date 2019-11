Driedaags festival in Sint-Truiden voor 550 jaar sikhisme Dirk Selis

15 november 2019

15u45 3 Sint-Truiden Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 november is Hangar 66 het decor van een driedaags festival waarop de 550ste verjaardag van het sikhisme gevierd wordt. Dat is een belangrijk feest voor Sint-Truiden, waar het merendeel woont van de ruim 4.000 leden van de Belgische gemeenschap van deze geloofstrekking.

De sikhs zijn vanuit India en Pakistan over de hele wereld gemigreerd, onder meer om mee te vechten aan Britse zijde in de twee wereldoorlogen of later om de vraag naar arbeidskrachten in het Westen in te vullen. Zo zijn ze ook in Sint-Truiden terechtgekomen om te helpen in de fruitsector. “Het is al 30 jaar geleden dat de sikhs hier aankwamen. Intussen zijn ze in onze samenleving opgenomen en kwamen al veel interculturele contacten tot stand. Daarom moeten we erover waken dat de dialoog op gang blijft, zodat ze helemaal ingesloten worden in onze gemeenschap. De viering van dit weekend is daarvoor de ideale gelegenheid”, zegt schepen van Integratie Hilde Vautmans (Open Vld).

1.430 pagina’s

Op het jubileumfeest staat de Akhand Paath centraal. Tijdens deze ceremonie geeft een team van Granthi’s of sikhpriesters drie dagen lang voordrachten uit de Guru Granth Sahib. Dat is het Heilige Boek van de sikhs dat 1.430 pagina’s omvat, die stuk voor stuk worden voorgelezen. “Het festival eindigt met een slotmoment tussen 10 en 15 uur, waarop iedereen welkom is. Dat is een kans voor mensen met verschillende achtergronden om elkaar te leren kennen. Zo’n ontmoetingen zijn cruciaal om onze diverse samenleving echt te laten werken”, aldus burgemeester Veerle Heeren (CD&V).