Drie corona-overlijdens in Sint-Trudo Ziekenhuis in enkele uren tijd, maximumcapaciteit intensieve zorgen bereikt Birger Vandael

22 maart 2020

13u52 248 Sint-Truiden Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden is de afgelopen uren zwaar getroffen door het coronavirus. Twee personen overleden zaterdagavond en zondagochtend moest het ziekenhuis afscheid nemen van een derde patiënt. “Het gaat telkens om 75-plussers met een medische voorgeschiedenis", onderstreept communicatiemanager Miet Driesen.

In het totaal heeft het ziekenhuis nu 32 patiënten. Negen onder hen liggen op de intensieve zorgen, wat maakt dat alle beschikbare bedden zijn ingenomen. Er zijn al 5 personen overleden. Het goede nieuws is dat er ook 2 personen naar huis mochten gaan. Dat brengt het totale aantal genezen patiënten op 5.

“Wat onze capaciteit voor intensieve zorgen betreft, botsen we op onze limieten. We maken afspraken met andere, minder zwaar belaste ziekenhuizen om patiënten naar daar over te brengen. Zo heeft RZ Tienen aangegeven dat zij patiënten zullen overnemen”, vertelt Driesen.

Derde quarantaine-afdeling

“Daarnaast hebben we 5 extra bedden voor intensieve zorgen kunnen inrichten, alsook een derde quarantaine-afdeling. Die laatste zou in principe morgen, maandag, kunnen geopend worden. Voor de extra bedden op intensieve zorgen is er nog tijd nodig om voldoende personeel (inclusief artsen) op te leiden en hen ook de kans te geven om mee te draaien op de huidige intensieve afdeling.”