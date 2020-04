Drie billboards even buiten Melveren, Sint-Truiden: “Geef die mensen nu eindelijk een fatsoenlijk loon” Truienaar Bernard Derwa schopt politici een geweten Dirk Selis

15 april 2020

17u20 0 Sint-Truiden Wie richting het rondpunt van Melveren rijdt, kan er moeilijk naast zien. Op drie grote reclameborden heeft Bernard Derwa zijn duidelijke boodschap kracht bij gezet. “Bedank ze nu, met loonopslag! Als ze de mensen uit de zorg nu niet meer loon gaan geven, zullen ze het nooit meer doen”, oppert de Truiense flamboyante ere-advocaat en wereldverbeteraar Wie richting het rondpunt van Melveren rijdt, kan er moeilijk naast zien. Op drie grote reclameborden heeft Bernard Derwa zijn duidelijke boodschap kracht bij gezet. “Bedank ze nu, met loonopslag! Als ze de mensen uit de zorg nu niet meer loon gaan geven, zullen ze het nooit meer doen”, oppert de Truiense flamboyante ere-advocaat en wereldverbeteraar Bernard Derwa (72).

“Nu zie je tenminste wie essentieel is voor deze wereld”, vertelt Bernard Derwa. “De mensen uit de zorg, die dezer dagen de naad uit hun lijf werken, om ons allemaal te redden. Dus niet de beursgoeroe’s, profvoetballers en politici van deze wereld. Die zitten, als het goed is, allemaal in hun kot. Maar als de lonen eind van de maand gestort worden, is het weer een heel ander verhaal. Dat zie je dat de vele verplegers en huismoeders uit de woonzorgcentra en ziekenhuizen het maar met 1600 euro netto in de maand moeten rooien.”

‘Three Billboards outside Ebbing, Missouri’.

“Dus in plaats van elke avond buiten te gaan klappen, ben ik een campagne gestart: ‘Bedank ze nu, met loonopslag!’. Ik ben naar een reclamebureau gestapt en heb hen gevraagd: ‘Maak mij maar een zo groot mogelijk paneel om op mijn huis te bevestigen. En voila, dit is het resulaat. En als de politici in Brussel niet overstag willen gaan en die mensen meer gaan betalen, zet ik nog meer borden. Tot er resultaat is. Ik heb mijn inspiratie gehaald uit de met Oscars genomineerde film ‘Three Billboards outside Ebbing, Missouri’. Om de politie wakker te schudden en om haar geduld en machteloosheid een plek te geven, huurde het hoofdpersonage ook drie grote reclameborden even buiten Ebbing, Missouri. En ik doe dat nu in Melveren, even buiten Sint-Truiden. Voila!”, besluit Derwa.



