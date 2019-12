Domein Speelhof wordt recreatiepark Dirk Selis

16 december 2019

14u43 1 Sint-Truiden Op de plek waar de vroegere prins-bisschoppen van Luik zich kwamen ontspannen, wordt nu de weg vrijgemaakt om er een kinderparadijs te creëren. De kostprijs voor het project is begroot op 7,3 miljoen euro, waarvan ongeveer 50 procent gesubsidieerd.

In 1989 kocht de toenmalig CVP-burgemeester Jef Cleeren het domein voor een prikje (twintig miljoen oude Belgische frank) van haar toenmalig in geldnood verkerende bewoner, graaf d’Irumberry de Salaberry. Vanaf dat moment werd ‘t Speelhof het onderwerp van de wildste plannen van politici, ondernemers en fantasten. Een congrescentrum, de inplanting van het ziekenhuis tot zelfs een nieuw stadion voor STVV. Pas in 1995 kreeg 't Speelhof een concrete bestemming. Erik Vautmans, die de erfpacht verworven had, opende er in juni van dat jaar een restaurant-taverne in de hoeve. In de tiendenschuur, een beschermd monument, bouwde hij feestzalen. Het zestiende-eeuwse Speelhof van Sint-Truiden beleefde in 2013 een rampjaar. Zo werd het opgeschrikt door een uitslaande brand in de conciërgewoning van het kasteel. En door de graafwerken aan het naburige stedelijke woonzorgcentrum Villa Rosa zakte het kasteel stilaan weg. Zo erg dat burgemeester Veerle Heeren (CD&V) de toegang tot het kasteel uit veiligheidsoverwegingen moest sluiten voor publiek.

Nieuw begin

Vandaag staan het kasteel en haar park voor een nieuw begin. “Het witte herenhuis krijgt hierbij in een eerste fase een verrassende invulling als belevingstuin, terwijl het parklandschap errond verder ontwikkeld wordt tot ontspanningsgebied”, vertelt schepen van Jeugd en Gebouwen Hilde Vautmans (Open Vld). “De tuinen aan de voorzijde krijgen een sociale dimensie, terwijl we de bestaande speeltuin achteraan verder uitbreiden tot speelbos met extra aandacht voor natuureducatie. Hierbij krijgt ook het dierenparkje een opwaardering. Daar komen neerhofdieren en oude rassen als levend erfgoed. In de gebouwen rondom het herenhuis komen er onder meer een streekproductenwinkel, een horecaruimte en een congres- en polyvalente zaal. De kostprijs voor het project is begroot op 7,3 miljoen euro, waarvan ongeveer 50 procent gesubsidieerd. In totaal trekt Sint-Truiden zo’n 20 miljoen euro uit voor de restauratie en herbestemming van monumenten in de stad. Het gaat dan naast ‘t Speelhof onder meer om de Abdij, de Burcht van Brustem en de Minderbroederssite”, gaat Vautmans verder. “De nieuwe invulling van ons mooie Speelhof sluit helemaal aan met de toekomstvisie die wij voor Sint-Truiden voor ogen hebben. Een historische, groene stad op maat van gezinnen, waar het enorm fijn wonen en verblijven is. Het recreatiepark met speelbos en belevingstuin past perfect in dit plaatje.”