Dokter haalt naaimachine boven en maakt zijn eigen mondmaskers: “Het is leuk om te doen en je kunt je eigen motief kiezen” Dirk Selis

15 maart 2020

16u13 1294 Sint-Truiden Jan Vanderkerken (47) is eigenlijk diensthoofd urologie in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden, maar vandaag haalde hij zijn naaimachine nog eens van onder het stof. “Ik besloot zelf mondmaskers te maken met een leuk motief. Niet voor in het ziekenhuis, maar om naar de bakker te gaan.”

“Ik dacht nog even bij mezelf ‘Jan, maak je niet belachelijk’, maar als mensen het belachelijk vinden, dan is het maar zo”, lacht Jan. “Maar mensen spreken me aan, ze zijn bezorgd. Die mondmaskers helpen en door ze zelf te maken, ben je nog creatief bezig. Om er eentje te maken, ben je een half uurtje zoet. Maar je kunt dan wel zelf je eigen motief kiezen. Voor de modebewuste mensen onder ons is het misschien nog een gat in de markt”, knipoogt Vanderkerken.

Niet om te opereren

“Die mondmaskers dienen natuurlijk niet om mee te opereren, maar wel om er mee naar de bakker of de supermarkt te gaan”, verduidelijkt Vanderkerken. “Het moeilijkste is niet om ze te maken, maar om ze aan te doen. Het is een soort grens waar je je moet over zetten. Maar eens je zo’n masker een eerste keer hebt aan gedaan, went het wel snel. Toen ik bij de bakker binnenkwam, reageerde die alvast positief. ‘Zoiets wil ik ook’, riep mijn bakkersvrouw. Dus mensen, kruip achter jullie naaimachines en ga aan de slag. Het is echt leuk om te doen en het helpt in de strijd tegen het virus.”