Dodentol in Sint-Truiden nu al op acht: “Carnavalsstoet kan verklaring zijn voor hoge Truiense besmettingsgraad” Dirk Selis

24 maart 2020

12u48 74 Sint-Truiden Sint-Truiden kan het tij in de strijd met het coronavirus voorlopig niet keren. In de nacht van maandag op dinsdag verloren opnieuw twee personen hun strijd tegen Covid-19. Professor Herman Goossens van UAntwerpen ziet in de Truiense carnavalsstoet een zeer aanvaardbare verklaring voor het hoge aantal besmetting in Sint-Truiden.

“Op dit moment zijn er 37 patiënten met bevestigde coronabesmetting, waarvan er negen op onze intensieve zorgen verblijven”, zegt woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “De voorbije 24 uur hadden we twee bijkomende overlijdens te betreuren, waardoor het totaal op acht staat. Ook het totaal aantal ontslagen staat op acht. Twee coronapatiënten werden naar een ander ziekenhuis getransfereerd, waardoor we in totaal drie transfers hebben gedaan.”

Ons hierdoor slaan

Op zoek naar een verklaring voor zoveel besmettingen blijft het zoeken naar antwoorden. “Wij kijken samen met de federale overheid of er potentiële besmettingshaarden gedetecteerd kunnen worden”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) wiens partner momenteel zelf voor zijn leven vecht in het Sint-Trudo Ziekenhuis. “Maar echte hotspots qua besmetting zijn er tot dusver niet aangetroffen, in tegenstelling tot andere zwaar getroffen regio’s waar dat wel het geval is. We moeten daar op dit moment dus rond concluderen dat de besmettingen via verschillende wegen de Truienaars hebben getroffen. We zijn een stad van verbondenheid met veel sociale contacten. Nu moeten we ons hierdoor slaan.”

Carnavalsstoet

Meer en meer wordt gekeken naar de de 75ste Verloure Moondagstoet die op 24 februari door de straten van Sint-Truiden trok en tienduizenden Truienaren op straat lokte. In tegenstelling tot andere Limburgse gemeenten werd de stoet in Sint-Truiden niet afgelast. “Achteraf gezien hadden we die stoeten nooit mogen laten doorgaan”, zegt professor Herman Goossens van UAntwerpen. “Dit is zeker een zeer aanvaardbare verklaring voor het hoge aantal besmettingen in Sint-Truiden. We zien dit ook in Nederland waar in Zuid-Nederland de besmettingen hoger opliepen omwille van het carnaval.”