Dodentol in Sint-Trudo Ziekenhuis loopt op tot 12 Dirk Selis

26 maart 2020

11u45 55 Sint-Truiden In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden zijn momenteel 33 coronapatiënten opgenomen, waarvan 9 op intensieve. Maar opnieuw vielen er de laatste 24 uur drie doden te betreuren.

“We hadden de voorbije 24 uur zes ontslagen, in totaal mochten er dus al negentien personen terug naar huis”, zegt Miet Driesen, de woordvoerder van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “We hadden drie overlijdens te betreuren, waardoor er hier ondertussen twaalf personen overleden zijn die besmet waren met het coronavirus. Wij hebben voldoende capaciteit om coronapatiënten én alle andere patiënten in ons ziekenhuis op te vangen. Ook bevallingen kunnen in alle rust doorgaan. We hebben wat personeelsleden die uit zijn met ziekte, maar er keren ook al genezen mensen terug op de werkvloer. Dat maakt dat we zeker voldoende geëquipeerd zijn om onze patiënten de beste zorgen te garanderen.”

Maximumcapaciteit

“Onze dienst intensieve zorgen draait op dit moment wel op maximumcapaciteit. Onze patiënten die intensieve zorgen nodig hebben, worden naar andere ziekenhuizen getransfereerd, waarvoor we in constant overleg met hen staan. Eén patiënt werd zo bijkomend getransfereerd, waardoor we in totaal nu zeven mensen overbrachten naar een ander ziekenhuis voor intensieve zorgen”, besluit Driesen.

