Documentaire over kunstenaar Koen Vanmechelen in officiële in selectie van Festival International du Film sur L’Art

Dirk Selis

20 februari 2020

17u53 0 Sint-Truiden De documentaire ‘Wild Gene’ over het werk van de Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen werd geselecteerd voor het gerenommeerde Festival International du Film sur L’Art (FIFA) in Montreal, het grootste festival ter wereld voor films over kunst en kunstenaars.

Joris Gijsen, onder andere bekend van de documentaire over Triggerfinger, onthult in zijn 70 minuten durende documentaire wat de drijfveren zijn achter de niet aflatende energie en de vele ontmoetingen van de kunstenaar. De docu kwam tot stand in samenwerking met producent Bart Van Langendonck (Rundskop) van Savage Film. Poltrock componeerde de originele muziek.In ‘Wild Gene’ volgt Gijsen de kunstenaar vanaf 2013 tijdens vele tentoonstellingen en projecten. Van zijn opmerkelijke deelname aan de biënnale van Havana in Cuba tot de realisatie van zijn totaalkunstwerk LABIOMISTA in Genk. En daartussen de Biënnale van Venetië, de expo in Lisson Gallery London en zijn projecten met Masai in Tanzania en Chido Govera in Zimbabwe. De beelden worden aangevuld met uniek archiefmateriaal over Vanmechelens zoektocht naar de oorspronkelijke kip, de red junglefowl, in Nepal en India.

Sjamaan-kunstenaar

Gijsen legt zo het nimmer aflatende vuur vast van de sjamaan-kunstenaar. Rode draad zijn de dieren die Vanmechelen blijven fascineren; het DNA van zijn dierenkruisingen als levende woord van de grote performance die het leven is. Gijsen tekent Vanmechelen als schakel, zoeker en gids. Als outsider en wild gen. Zoals Vanmechelen het zelf stelt: “Als een ei op barsten dat telkens opnieuw naar de geknipte geboorteplaats zoekt.”

‘Wild Gene’ geeft meer dan een blik achter de schermen van duizendpoot Vanmechelen. Het onthult hoe de kunstenaar zijn filosofische fundering voortdurend verbreedt door opmerkelijke contacten met wetenschappers als Jean-Jacques Cassiman, architect Mario Botta, internationale curatoren, denkers, en oorspronkelijke volkeren.