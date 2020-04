Dochters Camille en Enrique smeken hun vader: “Vecht alsjeblief papa. Doe dit voor ons, je moet!” Dirk Selis

05 april 2020

19u33 50 Sint-Truiden De hartenkreet van Camille (17) en Enrique (16) Koopmans op Facebook snijdt in Sint-Truiden door merg en been. Hun vader, de 46-jarige Christophe Koopmans, ligt nu al weken in een kunstmatige coma balancerend tussen leven en dood. In Sint-Truiden kristalliseert de solidariteit zich steeds meer rond de guitige Christophe ‘de Witte’ Koopmans.



Dat in Sint-Truiden met haar 40.000 inwoners de zwaarste coronaklappen van het land vallen, is stilaan geweten. Zondagmiddag stond de teller op 250 besmettingen en 41 overlijdens. Eén op 160 Truienaren is dus besmet, te weten dat het aantal effectieve besmettingen nog veel hoger ligt. Stilaan krijgen de getallen in de statistieken een gezicht. Na de eerste mokerslagen op het ritme van de dodentrom krabbelen de Truienaren stilaan weer recht. Ze rechten hun rug en zoeken steunen bij elkaar. De solidariteit onder de Kanaries is groot, zeer groot. Troostende woorden voor zij die door het virus iemand verloren hebben. Maar vooral veel steun aan de familieleden van diegenen die nog voor hun leven vechten, zoals Christophe. Michel en Bob Vossius staken hun ‘Witte’ zondagmiddag een hart onder de riem toen onze helikopter van De Ronde tegen Corona overvloog. Op de graansilo’s van hun bedrijf bevestigden ze in grote witte letters ‘Komoan Witte’, verwijzend naar de bijnaam van Christophe.

Slechtste scenario

“Zoiets doet echt deugd, hé”, zegt zijn echtgenote Esther Craninx (40). “Op 13 maart ‘s ochtends is Christophe ziek geworden. Hij lag eerst op de afdeling intensieve zorgen van het Sint-Trudo Ziekenhuis, maar daarna hebben ze hem overgebracht naar het UZ Leuven. In die dagen gingen we letterlijk door een hel. Ze waren er ons aan het voorbereiden op het slechtste scenario. Maar gelukkig keerde zijn toestand en is hij nu stabiel, weliswaar in coma, maar toch min of meer stabiel. Langzaam zien we de zwarte vlekjes op de foto van zijn longen verdwijnen.”

Dagboek

“Ik heb een WhatsAppgroep aangemaakt met alle vrienden, collega’s en familie van Christophe zodat iedereen elke dag op de hoogte blijft van zijn toestand. We krijgen enorm veel steun langs alle kanten. Er werden, denk ik, nog nooit zoveel kaarsen voor hem gebrand. Ik hou ook een dagboek bij zodat Christophe erna kan lezen wat er allemaal gebeurde met hem in de periode dat hij in coma lag. Want het zal ook heel zwaar voor hem zijn om een stuk uit zijn leven te missen. Het is een heel zware periode voor de kinderen en mij. Temeer omdat we privé al een zware periode achter de rug hebben”, gaat Esther verder. “Maar dit heeft ons als gezin doen inzien dat we hem doodgraag zien. Hij vroeg ons voor hem te vechten, en dat doen we! Ik heb de voorbije weken alles gedaan voor hem en mijn kinderen wat ik kon. En ik zou het zo opnieuw doen. Hij moet erdoor komen!”