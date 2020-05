Dochter Goedele Liekens verstopte zich in kast toen politie binnenviel op beruchte lockdownbarbecue Dirk Selis Bjorn Maeckelbergh & Stijn Van Hove

15 mei 2020

De politie van Sint-Truiden onderzoekt een foto waaruit blijkt dat ook een dochter van Goedele Liekens vorig weekend op het verboden feestje was in Sint-Truiden. Bij de inval van de politie verborg de studente zich met een verpleegster in een kleerkast.



De feestneus in het midden is Merel C., de 22-jarige dochter van Goedele Liekens. De Open Vld-politica haalde vorig zaterdag het nieuws omdat één van haar auto’s op de oprit stond van een strakke witte villa in Sint-Truiden. De politie was daar ’s avonds binnengevallen omdat ze een mail hadden gekregen over een barbecue met te veel gasten – terwijl we toen nog allemaal in ons eigen kot moesten blijven. Wel 14 koppen telde de politie. Gemakkelijk ging dat niet, de politie moest zelfs gasten gaan zoeken onder het bed in de slaapkamer. Die probeerden zo te ontkomen aan de politie én een boete. Alle gasten kregen er eentje van 250 euro. De eigenares van het huis zelfs een van 750 euro.

“Iedereen moet de coronamaatregelen naleven, zonder uitzondering”, zegt Liekens nu. “Want ze zijn van levensbelang. Blijkbaar was niet alleen mijn schoonzoon, maar ook mijn dochter aanwezig op de bewuste barbecue vorige zaterdag. Ik heb met hen daar een ernstig gesprek over gehad, ze erkennen hun fout en verontschuldigen zich daarvoor.”

Goede naam van ziekenhuis

De vrouw met de champagnefles is de dochter van de gastvrouw. Ook zij kreeg een proces-verbaal. De andere twee niet. De derde werkt als verpleegster in het Sint-Trudo Ziekenhuis en slaat mea culpa. “Ik werkte de afgelopen maanden keihard op de corona-afdeling. Natúúrlijk was mijn aanwezigheid op de barbecue fout. Alleen wist ik niet dat we met zoveel zouden zijn. Ik kan mij enkel verontschuldigen.”