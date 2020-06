Directie Sint-Trudo Ziekenhuis steunt vakbondsactie maar fluit ‘al te voortvarend’ personeelslid terug: “Van uitgebreide manifestatie met externen is geen sprake” Dirk Selis

16 juni 2020

16u54 0 Sint-Truiden De zorgsector vraagt tijdens de nationale actiedag van 18 juni dat het applaus voor de sector wordt omgezet in concrete steunmaatregelen voor werknemers en werkgevers. In Sint-Trudo zal er op alternatieve wijze invulling worden gegeven aan die actiedag. Maar van een uitgebreide manifestatie waarbij ook externe sympathisanten welkom zijn, is geen sprake. Al klonk dat De zorgsector vraagt tijdens de nationale actiedag van 18 juni dat het applaus voor de sector wordt omgezet in concrete steunmaatregelen voor werknemers en werkgevers. In Sint-Trudo zal er op alternatieve wijze invulling worden gegeven aan die actiedag. Maar van een uitgebreide manifestatie waarbij ook externe sympathisanten welkom zijn, is geen sprake. Al klonk dat gisteren nog even anders.

Nochtans was het spoedverpleegkundige en Truiens N-VA-bestuurslid Nicky Lambrechts die maandag in een communiqué en een filmpje op sociale media opriep om met zoveel als mogelijk mensen de actie te komen steunen. “Na hun onvoorwaardelijke professionele inzet, vaak op gevaar van eigen gezondheid, verdienen de zorgverstrekkers meer en beter dan de morele steun van de bevolking”, zei Lambrechts. “Als ze zo belangrijk zijn voor de gemeenschap, geef ze dan ook een loon en arbeidsvoorwaarden in verhouding tot hun inzet. Zal de overheid dan eindelijk ook de fundamentele problemen van die sleutelsector oplossen? Of was het maar een schouderklopje voor even? De erkenning en waardering moet nu omgezet worden in fundamentele verbeteringen. Met de kracht van heel de ‘non-profit’ zullen we samen ons doel bereiken. Deze actie zal aan de voorzijde van het Sint-Trudo Ziekenhuis plaatsvinden op 18 juni omstreeks 13 uur. Elke beschikbare zorgverlener of sympathisant, zowel intern als extern, is zeer welkom om het personeel van Sint-Trudo te komen steunen.”

“Geen sprake van”

“Geen sprake van”, zegt woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “Dit zou een verkeerd signaal zijn. Die oproep wordt trouwens niet ondersteund door de vakbonden. We hebben daar de heer Lambrechts nu ook nadrukkelijk op gewezen. Voor alle duidelijkheid: er zal geen uitgebreide betoging plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen, maar er zal wel op alternatieve wijze actiegevoerd worden in Sint-Trudo.”

De vakbonden zullen tijdens de nationale actiedag van aanstaande donderdag, een aantal eisen op tafel leggen om structurele oplossingen te verkrijgen voor de problemen van de werknemers in de sector, waar de directie van het Sint-Trudo Ziekenhuis zich volledig achter schaart. Het gaat daarbij over meer loon voor elke werknemer, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, minder werkdruk, meer personeel op de vloer en een oproep om niet te besparen, maar te investeren.

Enorme impact

“De impact van de coronacrisis op de organisatie van ons ziekenhuis en het financieel resultaat van het ziekenhuis is enorm”, zegt Koen De Coninck, financieel directeur van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “Sint-Trudo vraagt daarom duidelijkheid van de overheid over concrete compensaties. Het ziekenhuis heeft heel wat bijkomende uitgaven gedaan in het kader van de crisis én aan de andere kant enorm veel inkomsten gemist, doordat heel wat activiteiten gedurende een lange periode niet konden doorgaan. De eerdere oproep vanuit alle Limburgse ziekenhuizen blijft een belangrijk gegeven: de verdeling van de financiële tegemoetkoming van de overheid moet rekening houden met het verschil qua zwaarte van de impact voor de verschillende ziekenhuizen.”