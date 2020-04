Dimitri Vegas en Anouk Matton steken Sint-Truiden een hart onder de riem Dirk Selis

01 april 2020

13u23 4 Sint-Truiden Dimitri Vegas en Anouk Matton steken de inwoners van het zwaar getroffen Sint-Truiden via een videoboodschap een hart onder de riem.

De beste DJ van de wereld Dimitri Vegas en zijn echtgenote Anouk Matton richten zich daarom in deze video tot alle inwoners van de hoofdstad van Haspengouw. “Stay safe & take care!”, zeggen ze.

“Het is de bedoeling dat er de komende dagen nog heel wat boodschappen volgen om de Truienaren die in hun kot moeten blijven wat op te beuren”, zegt schepen van Eenzaamheid Pascy Monette (Open Vld), die samen met burgemeester Veerle Heeren (CD&V) een hele campagne op de Truienaren zal loslaten. “Samen slaan we hier ons doorheen”, zegt Monette.