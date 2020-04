Dimitri Flossy, de man van Veerle Heeren, ontwaakt voor tweede keer uit een diepe coma: “De komende dagen zijn nog cruciaal, maar de vooruitzichten zijn goed” Dirk Selis

09 april 2020

16u39 0 Sint-Truiden Na zeventien lange dagen is de man van de Truiense burgemeester Veerle Heeren uit zijn coma ontwaakt. Dat maakte de burgemeester woensdagavond zelf bekend. “De komende dagen zijn nog cruciaal, maar de vooruitzichten zijn goed”, zegt Heeren. We laten Luc Withofs aan het woord, de boezemvriend van Dimitri Flossy.

“Sinds gisteren (woensdag, red.) ontwaakt mijn partner langzaam uit zijn kunstmatige coma”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). "Dit na 17 dagen. De komende dagen zijn nog cruciaal, maar de vooruitzichten zijn goed. Als zijn situatie stabiliseert, kan hij hopelijk over enkele dagen de afdeling intensieve zorgen van het Sint-Trudo Ziekenhuis verlaten. Het herstel begint nu pas en zal lang duren, maar ik ben enorm blij dat hij nog bij ons is. Ik wil alle artsen, verplegend, zorgend en logistiek personeel uit de grond van mijn hart bedanken voor hun goede zorgen. Ik hoop dat dit bericht een hart onder de riem steekt van alle families die op dit moment iemand in het ziekenhuis hebben. Ten slotte wil ik iedereen bedanken die mij via allerlei kanalen een troostend, steunend of hoopgevend bericht toestuurde. Ze maken een wereld van verschil. Steun elkaar, en geef de moed niet op. Er zijn heel veel vragen voor interviews en we begrijpen dat, maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Eerst willen we de komende dagen, samen met de familie, focussen op het herstel van Dimitri. En gaat mijn overige tijd nu eerst naar Sint-Truiden waar ik er samen met het schepencollege alles aan doe om hier als stad, na de coronacrisis, sterker uit te komen.”

Ambiancemaker

Maar wie is de man van Veerle Heeren? De Truiense horeca-ondernemer Luc Withofs is een van de boezemvrienden van Dimitri Flossy. Ze zitten samen in carnavalsvereniging ‘Sacré Coeur’. “Hoe ik hem zou omschrijven? Dimi is een goudeerlijk man, een beetje een controlefreak die orde en netheid heel belangrijk vindt. Maar iemand die steeds klaarstaat om te helpen. En uiteraard een fervent carnavalist en ambiancemaker. Geef hem de microfoon en hij zingt de ene na de andere carnavalshit. Ook in de zomer”, lacht Withofs.

Dimi is erg betrokken met alles wat Veerle doet. Soms heeft hij het wat moeilijk wanneer ze tegenwind krijgt vanuit de oppositie bijvoorbeeld. Dan ligt zijn hart wel eens op zijn tong Luc Withofs

“In het dagelijkse leven is hij accountmanager voor SBM Life Science, een groothandel in sproeistoffen. Weet je, ik heb hen vijf jaar geleden min of meer aan elkaar gekoppeld. Het was tijdens de opening van de Trudo Sporthal medio november 2015. Veerle was vrijgezel, nadat haar eerdere relatie was stukgelopen. En Dimi was al een poosje vrijgezel. Ik zag meteen dat de vonk oversloeg. Op carnaval 2016 hebben ze hun liefde voor elkaar naar buiten gebracht. Moeten naar buiten brengen, omdat het naar de media was uitgelekt. En zo geschiedde, hé. Hij is sindsdien erg betrokken met alles wat Veerle doet. Soms heeft hij het wat moeilijk wanneer ze tegenwind krijgt vanuit de oppositie bijvoorbeeld. Dan ligt zijn hart wel eens op zijn tong.”

Tweede coma

Maar het prille geluk werd in 2016 bruusk verstoord door een ernstige legionella-besmetting. “Dimi kreeg ergens in de zomer van 2016 besmet water binnen op Ibiza. Simpelweg door hem te douchen, was er nog wat ‘oud water’ in de douchekop dat tjokvol virus zat. Hij kreeg er een goede gulp van binnen en enkele weken later lag hij in coma op de intensieve afdeling van het UZ in Leuven. Het is toen eventjes heel nipt geweest of hij was eraan bezweken”, gaat Luc verder. “Maar na een tiental dagen kwam hij erdoor. En nu deze keer na 17 dagen. Een dubbel mirakel? Wie zal het zeggen.”