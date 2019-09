Dievegge plooit duim van verkoopster om BVDH

18 september 2019

Een 59-jarige Roemeense vrouw riskeert een celstraf van achttien maanden voor het plegen van diefstal met geweld. Deze zomer was ze actief in Sint-Truiden en sloeg ze onder meer toe in de C&A van Sint-Truiden. Door het weghalen van de etiketten kon ze verschillende kledingstukken stelen. In de C&A plooide ze ook de duim van de verkoopster om. Achteraf werd de vrouw herkend door de winkelbediende. Ze werd in snelrecht gedagvaard voor deze feiten. “Dergelijke feiten vallen niet goed te keuren, het is meer dan zomaar een impulsieve diefstal”, opperde de procureur. Naast de celstraf werd ook een boete van 300 euro gevorderd. De advocaat van de vrouw vond het een zware vordering en hoopt dat deze ten minste met uitstel kan worden uitgesproken.