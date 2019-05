Dieter Celis stop met zijn deelname aan Mister Gay Belgium 2019 Dirk Selis

23 mei 2019

15u45 2 Sint-Truiden “Met grote bedroefdheid moet ik jullie melden dat ik mijn deelname aan Mister Gay Belgium 2019 moet stopzetten door persoonlijke redenen. Ik heb gemerkt dat ik het psychisch niet meer aankan. Ik ben met veel overtuiging gestart, maar heb de impact op mijn normale leven erg onderschat”, zegt de Truiense Dieter Celis.

Afgelopen weekend verfde Dieter met het Truiense schepencollege nog een zebrapad in de regenboogkleuren. De 19-jarige Truienaar dong als enige Limburger mee naar de titel van Mister Gay Belgium. Hiermee wilde hij het taboe rond zelfdoding en depressie bij de LGTBQ+gemeenschap helpen doorbreken. “Ik heb namelijk zelf ondervonden wat deze duistere gedachten met iemand kunnen doen. En hoewel ikzelf nu ambassadeur wil zijn voor de Truiense holebi’s, blijven vele anderen vaak jarenlang vertwijfeld over hun geaardheid. Dat kan soms desastreuze dingen teweegbrengen. Dat verdoken probleem wil ik met mijn deelname aan Mister Gay Belgium bespreekbaar maken. Ik ben alvast heel blij dat het stadsbestuur van Sint-Truiden me hierin steunt”, vertelde Dieter Celis afgelopen weekend nog.

Homofobe post

Vandaag ziet hij dat anders. “Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de steun, maar ik moet momenteel aan mijn gezondheid denken. Ik hoop dat jullie allemaal begrip hebben voor mijn situatie en wil jullie ook vragen om geen vragen te stellen. Ik heb nu echt tijd voor mezelf nodig om dit een plaats te geven in mijn leven”, klinkt het via een Facebookbericht. Of de hetze rond de homofobe post van een stadsmedewerker aan de oorsprong ligt, is niet geweten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be