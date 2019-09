Dierenambulance rukt in zijn eerste week uit... en redt voornamelijk egeltjes Dirk Selis

17 september 2019

14u24 0 Sint-Truiden Voorlopig geen reuze tijgerpythons voor de dierenambulance van Mathieu Helleputte. Maar sinds hij vorige week vzw Animal Rescue Service oprichtte, is hij al zes keer met zijn ambulance moeten uitrukken. Telkens om een egeltje in moeilijkheden te redden.

“Een egeltje uit Hoegaarden liep vrolijk in een wijk op straat. Maar er was niets mis mee, dus hebben we hem netjes weer in de natuur gelost”, vertelt Mathieu. “Eentje uit Melveren is jammer genoeg gestorven voor we op de arriveerden. Ze zat vol met vliegeneitjes en was zeer zwak. En dan nog eentje in Tienen die ze van een drukke straat gehaald hebben. Ook met dat diertje was niets mis, dus hebben we die weer losgelaten in natuurlijk gebied.”

Getevallei

“Zondag kregen we een oproep van politiezone Getevallei om in Tienen een aangereden kat op te halen. We konden bij de dierenarts van het dierenasiel van Sint-Truiden terecht. Jammer genoeg werd het katje ingeslapen, omdat er totaal geen gevoel meer was in beide achterpoten. En dan kregen we maandag nog een telefoontje van een bezorgde dame uit Sint-Truiden omdat er opnieuw een jong egeltje vastzat in haar tuin. Ook die kleine vriend konden we meteen weer in de buurt loslaten in een stukje bos.”