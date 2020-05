Dienstenchequebedrijf SDB koopt 120 fietsen voor poetshulpen Dirk Selis

26 mei 2020

16u59 0 Sint-Truiden Het Truiense Dienstenchequebedrijf SDB is met acht kantoren uitgegroeid tot een forse speler in Limburg. Voor haar 440 werknemers investeerde het bedrijf vorige week in 120 elektrische en gewone fietsen en zet daarmee in op een duurzame en gezonde mobiliteit voor haar werknemers.

“Voor onze werknemers investeerde het bedrijf in 120 elektrische en gewone fietsen. SDB zet daarmee in op duurzame en gezonde mobiliteit voor haar werknemers. Korte en middellange afstanden kunnen op deze manier overbrugd worden op een verantwoorde manier. Niet onbelangrijk in deze coronatijden, ook het aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer wordt door dit project teruggedrongen”, aldus voorzitter van het SDB Roger Clerinx (Open Vld) en directeur Esther Snykers.

Lokale fietsenhandelaar

“De fietsen werden aangekocht bij Oxford via een lokale Truiense fietsenhandelaar”, gaan Clerinx en Snykers verder. “Het is voor een bedrijf als SDB belangrijk om lokaal verankerd te zijn. Bovendien geniet elke werknemer van een gratis verzekering voor diefstal en pech en wordt elke fiets nog eens voorzien van een praktische dubbele fietstas. De investering van 110.000 euro kwam tot stand via een subsidiedossier van het pendelfonds van de Vlaamse overheid.”