Die Freddies en Sam Gooris op elfde Après Ski in Sint-Truiden Dirk Selis

15 november 2019

11u32 0 Sint-Truiden Op tweede kerstdag wordt de Truiense Grote Markt omgetoverd tot één grote après-skiparty. Daarbij pakt organisator Shop & The City uit met niet één, maar twee headliners: Die Freddies en Sam Gooris. Tijdens de 11e editie van het evenement wordt er bovendien voor het eerst gewerkt met herbruikbare bekers.

Op donderdag 26 december viert Sint-Truiden feest! De Grote Markt vormt het decor voor de grootste après-skiparty van Vlaanderen. “Deze elfde editie pronken niet één, maar twee headliners op onze affiche: Die Freddies en Sam Gooris. Die Freddies is een zijproject van Chris Vantongelen, bekend als een van de drie Romeo’s. Samen met zijn kompanen, brengt hij een bonte mengeling van de beste Duitse en Nederlandstalige après-skihits. Bovendien zal rasecht entertainer Sam Gooris voor de tweede keer afzakken naar Après Ski en de Grote Markt in vuur en vlam zetten met zijn grootste hits”, aldus Marijn Ghys, manager van Shop & The City.

Herbruikbare bekers

Voor de eerste keer kiest de organisatie voor herbruikbare bekers. “Hiermee zetten we een eerste stap naar plasticvrije evenementen. Hoewel de herbruikbare bekers voorlopig nog vrij prijzig zijn, vragen we toch geen waarborg aan de bezoekers voor hun drankjes. We hopen dat dit geapprecieerd wordt en dat feestvierders hun lege bekers steeds in de daarvoor voorziene containers zullen werpen. Mensen die actief bekers verzamelen en ze naar onze inwisselstand brengen, worden beloond met leuke après-skigadgets of drankbonnen”, aldus Jos Pierard, Schepen van Middenstand (Open Vld).

Win een bus

“Om verenigingen en vriendengroepen van buiten het centrum aan te trekken, wordt er in de aanloop naar het evenement nog een winactie op poten gezet. Zo kan je een gratis bus winnen voor jouw groep. De bus pikt jou en je gasten op bij je thuis en brengt je na de après-skiparty veilig en wel weer terug”, vertelt Philip Bronckaerts, voorzitter van Shop & The City.