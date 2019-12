Dertiger valt taxichauffeur aan en steelt zijn portefeuille: 40 maanden cel VCT

12 december 2019

16u03 0 Sint-Truiden L. (33) uit Sint-Truiden viel op 4 oktober een taxichauffeur aan na een rit van Hasselt naar Genk. In plaats van te betalen, gaf hij de chauffeur een vuistslag in de buik en ging met zijn portefeuille aan de haal. Toen L. de feiten pleegde, stond de dertiger geseind omdat hij niet was teruggekeerd naar de gevangenis na zijn penitentiair verlof.

Op 4 oktober stapte L. (33) rond 20.20 uur vooraan in de taxi en vroeg aan de taxichauffeur om hem naar de Groenstraat in Genk te brengen. Toen er bij aankomst op de bestemming moest afgerekend worden, gaf L. de taxichauffeur een harde vuistslag in de buik. Hij ging ook aan de haal met de portefeuille van de chauffeur, met daarin een bedrag van 55 euro. Het slachtoffer was na de aanval tien dagen werkongeschikt.

Geen normbesef

Op basis van de camerabeelden van de opstapplaats in Hasselt kon de dader geïdentificeerd worden. Nadat de politieagenten naar de woning van de dertiger trokken, verleende L. geen medewerking. Hij weigerde mee naar het politiebureel te gaan, liep te schelden en te tieren en moest door de verbalisanten met een wurgklem tot bedaren gebracht worden. De dertiger is niet aan zijn proefstuk toe en liep al meermaals veroordelingen op voor gewelddelicten. “Uit het verhoor van beklaagde blijkt dat hij geen enkel normbesef heeft, geen verantwoordelijkheden wenst op te nemen en lak heeft aan de normen en de waarden van de maatschappij”, luidde het vonnis. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen.