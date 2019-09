Dertig maanden cel voor Servische schoenendief BVDH

16 september 2019

14u05 0 Sint-Truiden Een 58-jarige man met de Servische nationaliteit is veroordeeld tot dertig maanden cel voor twee diefstallen met braak.

Zijn eerste inbraak pleegde hij in de nacht van 21 op 22 oktober 2018 bij een winkel in verzorgingsproducten in Sint-Truiden. Toen ging hij lopen met ruim 12.000 euro. In de nacht van 8 op 9 november 2018 sloeg hij opnieuw toe bij een schoenenwinkel in Sint-Truiden. Hij ging toen aan de haal met maar liefst 104 paar schoenen en 108 handtassen. Nadat zijn wagen twee keer werd gesignaleerd in de buurt van de locaties, kwam men hem op het spoor. De Serviër probeerde wel nog te ontkomen door te beweren dat zijn wagen was uitgeleend. Toch werd ook zijn voertuig verbeurd verklaard. Omdat de man in het verleden gelijkaardige feiten heeft gepleegd, is zijn straf effectief. De twee burgerlijke partijen krijgen 33.787 euro in totaal.