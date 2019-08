Dertig maanden cel hangen boven het hoofd van Servische dief BVDH

07 augustus 2019

10u19 0 Sint-Truiden Een Serviër riskeert een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden voor twee inbraken in de herfst van 2018. Beklaagde sloeg zowel eind oktober als begin november toe in Sint-Truiden. De buit had één keer een waarde van 13.000 euro en één keer zelfs van 22.000 euro.

“Telkens werd dezelfde modus operandi gebruikt en was er achteraf ook een Mercedes op de camerabeelden te zien. Deze werd gevolgd door een witte bestelwagen”, vertelt de procureur. “De nummerplaat verwijst naar de beklaagde, die werd geseind en op de luchthaven werd aangetroffen. Op zijn gsm worden beelden gevonden van enkele gestolen schoenen.”

“Triestig”

Beklaagde beweert dat hij de schoenen zou gekregen hebben in een kroeg van een groepje Marokkanen. Hij vertelt ook dat hij zijn wagen had uitgeleend. De procureur noemt de houding van de Servier “triestig”. De beklaagde heeft reeds een verleden en volgens zijn partner zit stelen gewoon in zijn bloed. Zijn advocaat vindt echter dat er voldoende twijfel is en vraagt de vrijspraak: “Als hij echt zou gaan stelen, dan zou hij toch nooit met eigen wagen rondrijden?”

De zaakvoerster van de schoenenwinkel volgde de zaak als burgerlijke partij. Ze had het moeilijk met de feiten. “Ik weet nog dat ik die ochtend binnenkwam en de ravage zag. Ik was 23 jaar bezig met de winkel en had niet gedacht dat dit me nog zou overkomen.” Het vonnis volgt volgende week woensdag.