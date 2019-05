Dealende Truiense stadsarbeiders riskeren tot vier jaar gevangenisstraf DSS

22 mei 2019

17u46 23 Sint-Truiden De procureur des konings heeft vandaag in in de rechtbank van Tongeren fikse gevangenisstraffen van drie en vier jaar gevraagd voor de twee broers die werkten voor de groendienst van de stad Sint-Truiden. De twee mannen verhandelden volgens het parket grote hoeveelheden cannabis, speed en xtc. Naast de gevangenisstraffen werden ook nog boetes gevraagd die kunnen oplopen tot 16.000 euro. Samen met de twee broers stonden ook nog negen andere personen terecht voor het bijhouden, bezit en/of de verkoop van drugs. Voor hen werden gevangenisstraffen van zes tot dertig maanden gevraagd en boetes van 8.000 tot 12.000 euro.

Buren van een koppel uit Heers hadden de politie getipt dat er aan de woning regelmatig onbekende auto’s stopten die na enkele minuten weer wegreden. De opmerkzame buren bezorgden de politie een lijst van nummerplaten. Veel bestuurders van die auto’s waren in het verleden reeds veroordeeld voor drugsfeiten. Eind augustus 2018 viel de politie van Borgloon het huis van het koppel binnen en vonden ze naast 23.000 euro ook nog een kilo cannabis en 580 xtc-pillen.

Grasmaaier

Door de uitgebreide verklaringen die het koppel aflegden, kwamen de onderzoekers uit bij de twee broers die voor de groendienst van Sint-Truiden werkten. Tijdens een huiszoeking in de woning die de twee deelden, werden onder meer cannabis, drie kilo speed en een hoop wapens en memorabilia uit de beide wereldoorlogen gevonden. Na de huiszoeking werd een van de broers van zijn grasmaaier geplukt toen hij het gras rond de Sint-Gangulfuskerk in Sint-Truiden aan het maaien was. Ook werd de bijgehouden boekhouding van verkochte en geleverde drugs gevonden waardoor de overige zeven beklaagden in beeld kwamen. Naast de in beslag genomen drugs en geldsommen vroeg het parket de verbeurdverklaring van 250.000 euro die de handel in drugs zou hebben opgebracht.