De Warmste Tafel levert 12.000 euro op voor drie Truiense verenigingen Dirk Selis

30 december 2019

10u29 0 Sint-Truiden Afgelopen zondag schoven de laatste klanten de benen onder de Warmste Tafel. Na drie succesvolle edities op de Groenmarkt, verhuisde de tafel dit jaar naar het Sint-Martenplein. Van 12 tot en met 29 december kon er aangeschoven worden voor een portie hartverwarmende winterkost, de opbrengst ging naar drie lokale goede doelen: De Egeltjes, Team Hope en G-Voetbal Jong STVV.

Omwille van de werken op de Groenmarkt, trok De Warmste Tafel dit jaar naar het Sint-Martenplein in het oude Postgebouw, dat speciaal voor De Warmste Tafel gratis ter beschikking werd gesteld door Els Roosen. “In totaal hebben 3100 mensen genoten van een portie hartverwarmende winterkost, ten voordele van het goede doel”, zegt Joris Leclère, die opnieuw met zijn voltallig team van Le Bon Vinvant achter het fornuis stond en het heerlijk eten op tafel toverde.

Truiense horeca

Voor de eerste keer werd het concept van De Warmste Tafel ook uitgebreid. “In 15 Truiense horecazaken werd een Warmste Tafel-formule geserveerd, aangepast met de eigenheid van het restaurant. Ook hier ging de opbrengst naar het goede doel. Het is fantastisch dat we onze krachten konden bundelen met de Truiense horeca en op die manier enkele lokale initiatieven een duwtje in de rug geven”, vertelt voorzitter van Shop & The City, Philip Bronckaerts.

Samenhorigheid

De Egeltjes, Team Hope en G-Voetbal Jong STVV kregen er hun cheque overhandigd. “Warmte, samenhorigheid en solidariteit, daar draait de decembermaand om! Het concept van de Warmste Tafel sluit hier perfect bij aan en ik ben enorm tevreden dat we hiermee opnieuw drie lokale en sociale initiatieven kunnen steunen. In totaal bracht De Warmste Tafel dit jaar 12.000 euro op, goed voor 4.000 euro voor elke vereniging!”, concludeert Jos Pierard, Schepen van Middenstand.