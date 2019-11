De Warmste Tafel breidt uit naar 11 Truiense horecazaken Dirk Selis

27 november 2019

11u12 0 Sint-Truiden Deze eindejaarsperiode wordt ‘De Warmste Tafel’ doorgetrokken naar de Truiense horecazaken. Bezoekers kunnen naast de standaard formule van de Warmste Tafel, ook kiezen voor een formule in een van de deelnemende restaurants.

Van 12 tot en met 29 december kan er in Sint-Truiden opnieuw aangeschoven worden aan De Warmste Tafel, ten voordele van drie lokale en sociale initiatieven. “De Warmste Tafel beperkt zich niet tot het Oude Postgebouw in de Stapelstraat, de Warmste Tafel is een concept dat vanaf dit jaar ook terug te vinden is bij de Truiense horecazaken. Op die manier willen we het succes van deze formule doortrekken naar alle restaurants van de stad”, zegt Schepen van Middenstand, Jos Pierard. “In meer dan 10 restaurants kan je een Warmste Tafel reserveren. Het menu zal altijd aangepast zijn met de eigenheid van het restaurant, maar de formule is overal dezelfde: een vaste prijs per persoon en de potten op tafel zodat iedereen mekaar kan bedienen van de heerlijke gerechten.”

De Griekse Tafel

“Zo kan je er dus onder andere voor kiezen om met je gezelschap aan te schuiven aan De Griekse Tafel, De Warmste Ontbijttafel, De Warmste Bistro, … Per maaltijd wordt er eveneens €4 geschonken aan het goede doel. Het is fantastisch dat we als horeca onze krachten bundelen en op die manier ook ons steentje kunnen bijdragen aan dit hartverwarmend initiatief. We hopen dat het concept van De Warmste Tafel de volgende jaren zal blijven voortleven in vele Truiense horecazaken”, vult Danny Schouteden aan, voorzitter van Horeca Sint-Truiden.

Deelnemers: Twenty Two Coffee, Le Greco, Roasties, Bistro 11, Sweet Coffee, Pizza Pasta e Basta!, Pacific, De Bink, Coco Pazzo, Steakhouse St-Trudo, Grand Place. Reserveren kan vanaf woensdag 27 november via www.dewarmstetafel.be