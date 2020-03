De vrijwilligers van de Burenbemiddeling losten in 2019 maar liefst 44 burenruzies op Dirk Selis

10 maart 2020

08u11 1 Sint-Truiden Al meer dan 10 jaar kunnen de inwoners van de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken die een conflict hebben met hun buren gratis terecht bij de dienst burenbemiddeling van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

“De bemiddelaars trachten keer op keer burenruzies op te lossen door mensen samen te brengen en hen opnieuw te laten communiceren met elkaar. Zo kan vermeden worden dat conflicten escaleren en wordt het leefklimaat in de hele buurt terug beter”, zegt korpschef Steve Provost. “Via burenbemiddeling proberen we conflicten tussen buren bij de wortel aan te pakken”, zegt burgemeester Patrick Lismont. Een (vrijwillige) bemiddelaar brengt buren samen voor een gesprek en ziet erop toe dat elke partij de kans krijgt om zijn frustraties en emoties te verwoorden en zijn verwachtingen aan de tegenpartij te expliciteren. Onze vrijwilligers kregen allen een opleiding tot volwaardig burenbemiddelaar en zetten zich sindsdien belangeloos in om buren te helpen bij het oplossen hun onderlinge conflicten.”

66 dossiers

In 2019 werden er 66 dossiers aangemeld bij de dienst burenbemiddeling. In 44 dossiers werd met succes bemiddeld. In 10 gevallen kwamen de partijen niet tot een overeenkomst. “Het is niet zo vanzelfsprekend dat iemand zich belangeloos inzet voor anderen. Tijdens de Week van de Vrijwilliger is het dan ook de perfecte gelegenheid om hen uitvoerig te bedanken en hen rond de tafel te brengen. Deze samenkomst biedt hen de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de andere vrijwilligers en hen beter te leren kennen”, besluit Veerle Heeren, voorzitter politiecollege.