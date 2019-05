De nieuwste hype op vrijgezellen feestjes: Russian Roulette met heetste peper ter wereld Dirk Selis

25 mei 2019

14u23 10 Sint-Truiden Vandaag komt een nieuw spel voor de durvers op de markt, Fonsies Insane Russian Roulette een kartonnen revolver met 6 chocolade kogels waarvan er 5 lichtjes pikant zijn en 1 extreem pikant. Het spel werd ontwikkeld door Koen Vandewalle die zich specialiseert in de kweek en de verwerking van de Carolina Reaper peper, tot op heden de pikantste peper van de wereld volgens het Guinness book of world records.

“Deze game is ideaal voor vrijgezellenfeestjes, een avondje uit op café of thuis onder vrienden" zegt Koen Vandewalle. Het hoeft niet altijd met alcohol te zijn, die vrijgezellenspelletjes. Koen Vandewalle bedacht een spel met chocolade en de pikantste peper ter wereld. Met Fonsies Insane Russian Roulette spint u ‘Deer Huntergewijs’ een kartonnen revolver met 6 chocolade kogels in het rond waarvan er 5 lichtjes pikant zijn en 1 extreem pikant. Chocolatier Robin Robert creëerde de chocolade kogels. Diegene die de pikante kogel heeft, is verloren en kan best blussen met melk of yoghurt.

Matonge

“Ik ben vanaf mijn 15de pikant beginnen te eten, toen ik in Brussel ging wonen was dit dicht bij de Matongéwijk, daar leerde ik de Afrikaanse pepers kennen,” vertelt Koen. “In 2016 kreeg ik via een kennis een paar heel pikante peperplanten van een biologisch groentenproject, waaronder de Carolina Reaper, de heetste peper ter wereld (1,5 tot 2 miljoen op de schaal van Scoville). Wilbur Scoville heeft in 1912 een systeem bedacht waarmee tot op vandaag de heetheid van pepers op een schaal uitgedrukt wordt: de Scovilleschaal. De eenheid Scoville Heat Units (SHU), geeft de hoeveelheid capsaïcine aan, de werkzame stof in pepers. De Scovilleschaal duidt aan hoeveel keer de extracten van de pepers verdund moeten worden, zodat er uiteindelijk geen scherpte meer waar te nemen valt. Hoe hoger het aantal verdunningen, hoe heter de peper. Om de schaal even in perspectief te plaatsen: een gerecht wordt als heet ervaren bij een Scovillewaarde tussen de 500 en de 1.000 SHU. Van deze pepers dus, maakte ik sambal die fel in de smaak viel van mijn vrouw haar Senegalese stiefvader en zijn kennissen. Deze saus viel zo in de smaak bij de proevers dat mijn vrouw en ik samen beslisten om dit in bijberoep te gaan doen. De producten, gaande van hete sauzen tot olie en kruiden, zijn genoemd naar mijn zoon Fons ( 7 ) en mijn dochter Louise (5)”

De prijs bedraagt 12 euro voor de revolver en 4 euro voor de refills, 3 refills kosten 10 euro. www.fonsiesinsanehotsauce.com