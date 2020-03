De neveneffecten van Corona: Help! Iedereen wordt een klusser Lange files in de HUBO van Sint-Truiden Dirk Selis

18 maart 2020

11u14 0 Sint-Truiden “Het is veel drukker dan normaal’’, zegt een medewerker van de Hubo in Sint-Truiden, die een klant helpt met het inladen van een bamboe-schutting. Vooral tuinmateriaal, hout en verf gaan veel over de toonbank.

“De mensen hamsteren materiaal. Wie twee weken binnen moet zitten, zoekt iets om te doen. Eindelijk die kamer behangen, de tuin in orde zetten of toch maar aan die veranda beginnen. Ik hoor het hier allemaal. Alles kan nog tot dezemiddag 12 uur, want dan gaan de deuren op slot.”

Vijver graven

“’Lichaamsbeweging in de buitenlucht wordt zelfs aangemoedigd, maar mag enkel in de omgeving van de eigen woonst gebeuren en niet in groep’, heeft de premier toch gezegd. Dus ga ik eindelijk die vijver graven. Daar ben ik wel een weekje mee zoet. Mijn vrouw was er eerst tegen, maar laat me nu toch maar begaan. Zo loop ik thuis wat minder in haar weg. Ieder zijn terrein, hè”, vertelt Boudewijn Snellings uit Budingen.