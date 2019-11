De man die Sint-Truiden een Rode Neus gaf: “In de streek ben ik Meneer Rode Neuzen Dag” Rode Neuzen acties kleuren Vlaanderen Redactie

08 november 2019

09u00 0 Sint-Truiden Opvallend: in Sint-Truiden liggen de inkomsten voor Rode Neuzen Dag een pak hoger dan in de meeste andere Vlaamse gemeenten en het Belfius-kantoor van Sint-Truiden verkocht dit jaar al een record aantal Rode Neuzen en gadgets. Wij waren benieuwd en vroegen meer info aan Jan Laermans van Belfius Sint-Truiden. “Wij hebben een bijzondere troef”, liet hij ons weten. “Wij werken samen met Meneer Rode Neuzen Dag.”

Niet de Kerstman of Sinterklaas, maar Meneer Rode Neuzen Dag maakt het goede weer Sint-Truiden. Meneer Rode Neuzen Dag is de bijnaam die Rienzo Vanrijckel in de streek kreeg, na zijn enorm engagement voor Rode Neuzen Dag de voorbije jaren. Rienzo zette Rode Neuzen Dag in Zuid-Limburg op de kaart. “Al vanaf editie één ben ik erbij. Ik vind het een fantastisch initiatief. En sinds die eerste editie is het elk jaar blijven groeien. Zoals elk jaar ga ik rond in de hele stad, bij winkels maar ook bij verenigingen, met gadgets en Rode Neuzen. Via mijn eigen sociale media-kanalen maak ik reclame en maak ik bekend wie meedoet. In het begin sprak ik zelf groepen aan, tegenwoordig zijn de aanvragen amper bij te houden. Iedere dag ben ik in de weer met Rode Neuzen en gadgets.”

15.900 opgehaald op eigen houtje

Rienzo is er al vanaf de eerste editie bij en zijn initiatief kent elk jaar meer en meer bekendheid en succes. Vorig jaar haalde hij op eigen houtje een recordbedrag van 15.900 euro op. Hoe speelt hij dat klaar? “Ik heb veel energie”, lacht hij. Naast zijn job bij het OCMW en zijn activiteiten als fotograaf moet hij zijn inzet voor Rode Neuzen Dag weten te combineren met zijn gezinsleven. “Mijn vrouw zegt wel eens dat ze blij zal zijn wanneer Rode Neuzen Dag achter de rug is, want dan ben ik wat meer thuis”, lacht Rienzo. “Maar ik doe dit met zo veel passie. Ik heb zelf ook een dochter van 11 jaar, ik ben blij dat dit initiatief onze jongeren wil ondersteunen.”

Wie Rienzo volgt op zijn sociale media-kanalen, weet wat een reclamemachine hij op zijn eentje tot stand brengt voor Rode Neuzen Dag. Honderden foto’s van mensen die een Rode Neus dragen of met gadgets poseren. “Wanneer ik een foto deel van een vereniging of bedrijf, kan je er van op aan dat ik diezelfde week twee nieuwe aanvragen krijg. Het inspireert, het trekt mensen over de streep om mee te doen. Iedereen die wil -en meedoet met Rode Neuzen Dag- krijgt een plaatsje op mijn Rode Neuzen-prikbord online. Ik krijg er ook enorm veel fijne reacties op.”

Mooie verhalen maar ook risico’s

Tijdens zijn Rode Neuzen-avontuur komt Rienzo de meest hartverwarmende verhalen tegen. “Zo was er een jong kereltje die zelf zijn centjes had gespaard om een Rode Neus te kunnen kopen. Een kippenvelmoment! Voor zo een verhalen doe ik het, ik vind dat fantastisch.” Toch houdt het ook risico’s in: Rienzo belandde een paar weken geleden in de gips. “Ik was zo in de weer voor Rode Neuzen Dag, ik liep op de markt met een doos neuzen toen ik struikelde en mijn arm brak. Bij de spoed zei de dokter dat ik het rustig aan moest doen met mijn arm en ik dacht meteen aan de Rode Neuzen. Ik heb geen tijd om het rustig aan te doen, dacht ik in paniek.”

Voor het Belfius-kantoor in Sint-Truiden is Rienzo een ware zegen. “Het klikte van in het begin met Rienzo”, vertelt Jan Laermans. “Het is nu al een paar jaar dat we dit samen met Rienzo doen. Via ons kantoor kan Rienzo sneller en efficiënter aan neuzen geraken. Goed voor hem en wij vinden het ook fantastisch. Wij zijn een echt Rode Neuzen-kantoor en dankzij Rienzo hebben we een populaire ambassadeur in de streek.”