De ‘kooi van Stayen’ blijft staan, tot ergernis van Johan Boskamp: “Wat een schande, joh!” Dirk Selis

09 oktober 2019

17u31 0 Sint-Truiden Het debat over de ‘kooi van Stayen’ is nog niet gaan liggen. Zo kwam Johan Boskamp op vraag van Gouden Schoen Lon Polleunis een bezoek brengen aan de kooi. “Een schande voor het Belgisch voetbal”, zeggen Polleunis en Boskamp in koor. Maar voor stadioneigenaar Roland Duchâtelet blijft de kooi staan. “Enige manier om de grasmat te beschermen.”

“Ik begrijp niet waarom ze zo’n kooi bouwen. Dit is toch niet meer van deze tijd. Zo vraag je gewoon om problemen”, zegt Gouden Schoen en opperkanarie Lon Polleunis. “Ik begrijp dat Roland het kunstgras wil beschermen, maar of dit nu de oplossing is?” Ook Johan Boskamp is geen fan van de kooi. “Dat die toch gewoon gras legt, joh!”, foetert hij. “Dan heb je dat probleem niet. Het is zo al een hel om op te voetballen, één sliding en je ligt helemaal open. Geef mij maar echt gras en geen kooi. Blijft dit staan, ook tegen Club Brugge? Dat kan toch niet meer man.”

Enige oplossing

“Kijk, ik ben ook geen fan van deze maatregel, maar het is de enige oplossing”, zegt stadionuitbater Roland Duchâtelet. “Trouwens in andere stadia in België zijn deze afgesloten supportersvakken ook opnieuw in opmars aan het komen. We zijn in de weken voor de derby tegen Genk samengekomen met de politie en brandweer van Sint-Truiden en Genk en de stewardverantwoordelijken van beide clubs. Wij vroegen ons enkel af hoe we de grasmat zouden kunnen beschermen. Eerst werd er geopperd om de vuurpijlen door de brandweer met speciale pakken weg te laten halen. Maar dat zag de brandweer niet zitten. De supporters niet toelaten, was een tweede optie. Niet haalbaar. De enige uitweg was dus het plexiglas met daarboven de netten. Geen kooi, voor alle duidelijkheid. Als u goed naar de beelden kijkt, ziet u dat er meteen bij aanvang 25 vuurpijlen worden afgestoken! Hoe komen die vuurpijlen daar binnen? Maar goed dat de kooi er is, of de grasmat was alweer vernield.”

Lichaamsholte

“Helaas is dat vuurwerk tegenwoordig niet groter dan een fluostift”, reageert Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever op de vraag hoe dat vuurwerk steeds opnieuw de Belgische stadia binnen geraakt. “Dat wordt vaak in een lichaamsholte binnengesmokkeld en daar mogen onze stewards niet fouilleren. Wat die kooien betreft, merken we inderdaad een nieuwe opmars. Er moet sowieso een afscheiding voorzien zijn tussen bezoekende en thuissupporters, maar voor de rest mag een stadionuitbater zijn stadion bouwen zoals hij of zij dat voor ogen heeft, zolang het maar binnen de wet valt. Hebben wij bedenkingen bij de kooi van Stayen? Wel, ze is alleszins buiten categorie in het Belgisch voetbal en een club zou toch best de nodige gastvrijheid en het juiste comfort aan zijn bezoekende supporters moeten geven.”