De ‘kooi’ heeft niet gewerkt: supporters slopen constructie tijdens beladen STVV-KRC Genk BVDH

29 september 2019

10u56 0 Sint-Truiden Wat zaterdagavond een voetbalfeest moest worden, is uitgedraaid op een schande. Nadat de supporters zich tijdens STVV-Genk meermaals misdroegen, werd de wedstrijd nog voor het ronden van de negentig minuten afgefloten. Nochtans werden er tal van voorzorgsmaatregelen getroffen, maar het mocht niet baten.

Deze week nog werden meer dan 140 agenten en nog eens zo veel stewards aangekondigd om de veiligheid te garanderen. Meer zelfs: op Stayen werd een heuse glazen kooi gebouwd. Het bezoekersvak werd met plexiglas en netten afgesloten zodat het gooien van brandbommen uitgesloten was. In de aanloop naar de wedstrijd werd duidelijk dat de gemoederen hoog opliepen. Ondertussen werd in de tribunes een man gereanimeerd die onwel was geworden. Chaos troef.

Dan de wedstrijd, waarin Genk al snel op voorsprong kwam en op het uur haar schaapjes op het droge leek te hebben met een voorsprong van 0-3. Tot tegenzin van het thuispubliek: toen er voor de tweede keer gegooid werd met bekers, aanstekers en flesjes richting Genk-doelman Coucke, werden de spelers naar binnen gestuurd. Dat verleidde technisch directeur van Genk Dimitri De Condé tot de opmerking dat de kooi aan de verkeerde kant stond.

Veranda gesloopt

Nadat de coach van de thuisploeg Marc Brys ging bedaren en de wedstrijd een kwartier stillag, begon Sint-Truiden aan een waanzinnige comeback. Bij 3-3 liep het ook bij de bezoekers mis. Zij werkten hun agressie uit op de glazen kooi. De politie kwam nog wel in actie, maar kon niet verhinderen dat de veranda werd gesloopt. Omdat de veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden, floot scheidsrechter Visser vroegtijdig af.

Dat de wedstrijd nog een staartje krijgt, staat vast. Momenteel wijst iedereen naar iedereen, al lijkt duidelijk dat beide clubs puntenverlies riskeren. De glazen kooi bleek een experiment dat niet werkte. Deze zal normaal gezien verdwenen zijn bij de volgende thuiswedstrijd van STVV. De neutrale voetbalsupporter is in elk geval de grote verliezer van de zaak. Mogelijk zal de Limburgse derby in de toekomst achter gesloten deuren gespeeld worden en met zekerheid zullen de veiligheidsmaatregelen nog groter worden. De schande van Stayen is geen verhaal waar de Limburger fier op mag zijn.

Het tumult in beeld

Eerste stopzetting: Brys moet STVV-aanhang kalmeren

Tweede stopzetting: Visser fluit definitief af nadat Genk-supporters het te bont maken