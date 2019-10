De komst van Eisbear Winterbar op Minderbroedersplein zorgt voor beroering in Sint-Truiden Dirk Selis

31 oktober 2019

13u49 1 Sint-Truiden De Stad Sint-Truiden verraste haar inwoners met haar uitnodiging om hun zotste après-ski outfit uit de kast te halen om de komende winterperiode helemaal te kunnen ‘losgehen’ en te genieten van die onvervalste après-ski sfeer in eigen stad. Met de EISBEAR Winterbar komt er een authentieke almhut op het Minderbroedersplein te staan, precies zoals in Oostenrijk. Maar niet iedereen in de Trudostad is daar even gelukkig mee.

“Met de samenwerking rond de Eisbear zorgt Sint-Truiden voor extra winterbeleving in het stadscentrum”, legt schepen van middenstand en evenementen Jos Pierard uit. “Deze Almhut op het Minderbroedersplein – aan de rand van de Grote Markt- vormt een mooie aanvulling op alle andere activiteiten die er dit jaareinde in onze stad gepland staan. De Eisbear maakt het plaatje compleet. Sint-Truiden wordt zo de niet te missen plek voor een memorabele winterbeleving voor jong en oud.”

Hoe zotter, hoe beter

Bij Eisbear Winterbar draait alles om die gekende ‘Gemütlichkeit’, waarbij sfeer en gezelligheid centraal staan. “De halve liters bier, schnapps en zwierige bediening door Heidi in Dirndl of Hans in Lederhosen nemen je direct mee op sleeptouw”, vertelt de Hasseltse horeca-ondernemer Kris Vanhoyland enthousiast. “Toch gaan wij nog een stapje verder. Hoe zotter, hoe beter … en met elke week de beste Vlaamse en Nederlandse artiesten op ons podium (gratis inkom)! Dat is Eisbear!”

Horeca verdeeld

“Blijkbaar geeft de stad liever zijn geld aan Kris Vanhoyland, dan ons de kans te geven om ook met iets op de proppen te komen”, zegt een teleurgestelde Truiense cafébaas. “Wij moeten die werken slikken, maar als de eindejaarsperiode en carnaval eraan komt, wordt de hoofdrol weggelegd voor een Hasseltse ondernemer. “Voor mij mag komen wie wil”, vertelt Bart Vanweddingen van horecazaken Grand Place en De Markt, beiden gelegen op de Grote Markt. “Het wordt tijd dat de stad terug wat begint te leven. Ik zal iedereen met open armen ontvangen.” “Maar waarom die Winterbar er zolang moet blijven staan is voor mij een raadsel”, zegt Marc Vangrootloon van Ijssalon Venise. “De verkeerscirculatie in het het centrum van Sint-Truiden is nu niet meteen evident. Met die winterbar die er tot eind februari blijft staan, zal dat er niet op verbeteren.”

Ook dat nog

“Deze langere periode is nodig om iets kwalitatief te kunnen brengen en rendabel te maken. Tegelijk werd er gezocht naar win-wins zoals het uitsparen van de kost van een tent voor carnaval”, legt schepen Pierard uit. “Ook dat nog”, zucht Jos De Geyter die op het Minderbroedersplein woont. “Vergeet de schepen misschien dat hier ook mensen wonen? Wij houden ons hart vast, want als Heidi in Dirndl of Hans in Lederhosen ons tot maart uit onze slaap gaat houden, mag de politie zich klaar houden. De kerstperiode tot daar, maar tot aan carnaval? Enfin, wij hebben ons alleszins in een comité georganiseerd. De stad zegt wel dat we geen last zullen ondervinden. We zullen zien.”