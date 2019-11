De Fighters against Cancer van mr. Bert Vanmechelen halen recordbedrag van 100.666 euro binnen Dirk Selis

27 november 2019

12u22 0 Sint-Truiden Maar liefst 100.666 euro haalde de Fighters against Cancer binnen. “Zoals geweten maakt kanker geen onderscheid in kleur, ras, religie of geaardheid”, vertelt bezieler van FAC, Bert Vanmechelen. “Deze diversiteit vind je dan ook terug in onze sponsors. We zijn fier op de steun te mogen rekenen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, juweliers, motorclubs, bordelen en de diverse harde kernen van voetbalclubs Genk, Sittard en Standard. Bij ons is iedereen welkom, het goede doel staat centraal bij ons.”

Meester Bert Vanmechelen (40) zit nooit om een straffe uitspraak verlegen. Maar vriend en vijand moeten toegeven dat 100.666 euro voor het goede doel geen kleingeld is. Dat daar geld bij is van MC Bandidos, bordelen en hooligans stoort hem geenszins. “Bij ons is iedereen welkom, het goede doel staat centraal”, argumenteert Vanmechelen. In Sint-Truiden is de strafpleiter alvast een opvallende verschijning. De ene keer tref je hem als modieuze strafpleiter in het mondaine Truiense Cosmocafé, in gezelschap van de Limburgse ‘fine fleur’. De andere keer zwijgend, geconcentreerd in een groezelige boksclub aan de oever van de Maas in Le Droixhe, een beruchte Luikse wijk. “Een speldje van de landelijke serviceclub is niet aan mij besteed”, aldus de opmerkelijke advocaat die dezer dagen in de Tongerse assisenzaal van Tongeren pleit in de zaak van de kappersmoord.

Lourdesmentaliteit

Het begon allemaal toen hij vernam dat zijn moeder ziek werd en hij zich tijdens Levensloop samen met aantal vrienden inzette om geld in te zamelen. “We hebben toen hemel en aarde bewogen om veel geld in te zamelen, maar al snel had ik door dat de ‘Lourdesmentaliteit’ van de Levenslooporganisatie niet de mijne is. En zoals vaak in mijn leven, met alle respect voor iedereen en alles, ga ik dan mijn eigen weg. Zo is Fighters against Cancer op eigen benen komen te staan”, zegt Vanmechelen. “Samen willen we kinderen die strijden tegen kanker steunen en hiervoor organiseren we verschillende events. Maar evengoed de verkoop van t-shirts en andere gadgets. Daarnaast wil Fighters Against Cancer ook zoveel mogelijk vechtsporters mobiliseren om te laten zien dat zij het hart op de juiste plaats hebben. Ieder jaar kiest Fighters Against Cancer een goed doel dat zich inzet voor de strijd tegen kanker bij kinderen. Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen om twee goede doelen te ondersteunen: Kick Cancer én TUKI, omdat deze goede doelen al intensief samenwerken om op alle mogelijke vlakken een zo breed mogelijk vangnet te zijn voor kinderen met kanker.”

Wetenschappelijk onderzoek

“Zo heeft Kick Cancer heeft een missie waarbij ze alle kinderen met kanker sneller en beter willen genezen door wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, obstakels te omzeilen en mensen met elkaar te verbinden”, zegt Vanmechelen. “TUKI ondersteunt op haar beurt dan weer de ouders van kinderen met kanker op financieel, administratief, emotioneel en praktisch vlak. TUKI wilt ervoor zorgen dat elk kind de best mogelijke behandeling kan krijgen, in binnen- of buitenland. Beide organisaties hebben bovendien de handen in elkaar geslagen om vanaf 2019 een overkoepelend netwerk op te starten waarin alle goede doelen die zich inzetten voor kinderkanker worden opgenomen. Zo krijgen kinderen, en hun families, die te maken krijgen met kanker op een eenvoudige wijze toegang tot alle relevante organisaties die zich inzetten voor kinderkanker.”