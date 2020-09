De coronacijfers in Sint-Truiden van woensdag 30 september 30 september 2020

14u08 0

Uit de nieuwe bevestigde cijfers van Sciensano is gebleken dat er in Sint-Truiden, op één dag 5 besmettingen met corona zijn bijgekomen. Een dag eerder waren dit er nog minder dan 5. Het totaal aantal gevallen over de laatste 14 dagen komt zo op 20. Sciensano heeft enkele alarmdrempels gedefinieerd op basis van het aantal gevallen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen. Dat getal komt voor Sint-Truiden op 49 te liggen. Omdat Sint-Truiden meer dan 30 gevallen heeft, overschrijdt de gemeente op dit moment alarm niveau 2. Als het aantal gevallen zou stijgen tot boven de 50, zal de gemeente terechtkomen in het volgende alarm niveau. De cijfers van Sciensano worden dagelijks gepubliceerd.

