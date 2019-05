De comeback van Roosmarijn Beckers (VB): “Tom laat echt een nieuwe wind door de partij waaien” Dirk Selis

27 mei 2019

11u24 6 Sint-Truiden Roosmarijn Beckers (32) trekt voor het Vlaams Belang naar het Vlaams parlement. Vanop de tweede plaats werd ze met 10.736 voorkeurstemmen verkozen. Na twaalf jaar ballingschap is Roosmarijn Beckers terug van weggeweest.

Roosmarijn is de dochter van voormalig volksvertegenwoordiger Marleen Govaerts. Ze werd de toekomst van het Vlaams Belang in Limburg genoemd, maar toen haar moeder werd opzijgeschoven, trok ook Roosmarijn zich terug uit de actieve politiek. Ze had liever niet te maken met een vrouwonvriendelijke partij. Maar het kan verkeren. Het was een piepjonge zestienjarige Roosmarijn Beckers die in 2003 door het Vlaams Blok naar het tv-front van Bracke & Crabbé werd gestuurd. Ze deed haar tegenstanders, vier jongens, genadeloos in het zand bijten. Een talent was geboren. In 2006 haalde ze een prima score tijdens de Truiense gemeenteraadsverkiezingen, maar omdat haar moeder ook verkozen was, ging Roosmarijn niet zetelen. Daarna ging het mis en in 2007 verdween ze uit de politiek.

Knap en Blond

“Met het partijprogramma schortte er in 2009 niets, maar de toenmalige partijleiding was erg vrouwonvriendelijk. De partij werd geleid door mannen die de macht niet konden en wilden delen met vrouwen. Of ze zijn familie van stichter Karel Dillen. Of ze zijn knap en blond. Dat deden ze heel bewust. Zo dachten de vrouwelijke kiezers dat de partij wel degelijk vrouwvriendelijk was en bleven ze voor het Vlaams Belang stemmen. Dat is sinds de komst van Tom Vangrieken wel wat anders. Hij heeft mij uitgenodigd in het Vlaams parlement en heeft mij overtuigd om toch terug te keren naar de politieke arena. Tom laat echt een nieuwe wind door de partij waaien”, vertelt Roosmarijn.

“Alle N-VA’ers zijn zwarten”

Roosmarijn is vandaag een getrouwde vrouw met drie kinderen: Katarina (9), Helena (8) en Johanna (4). Ze studeerde Geschiedenis aan de KU Leuven en verdient haar boterham in het advocatenkantoor van haar echtgenoot. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Toen ik Ludwig Vandenhove hoorde verklaren dat alle N-VA’ers zwarten zijn, knapte er iets. Toen wist ik het zeker, ik ga terug de actieve politiek in. Ik kom uit een zeer Vlaams-nationalistisch nest. Mijn grootvader was tijdens de Tweede Wereldoorlog niet onbesproken, maar hij is nooit veroordeeld, hé. Maar dat ik de holocaust zou ontkennen? Vergeet het maar, mijn bachelorpaper ging over de gedwongen sterilisatie van Zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik veroordeel ten stelligste wat daar toen allemaal is gebeurd. Wat mijn grootvader dacht en waar ik voor sta, zijn twee verschillende dingen, maar hij blijft mijn grootvader. Dat wel.”

Loonkostenverlaging

“Mijn plannen voor Limburg? Limburg is een grensprovincie. Daarom zijn we extra kwetsbaar voor concurrentie. Een loonkostenverlaging moet onze bedrijven meer concurrentieel maken. Een extra handicap is onze slechte ontsluiting, Sint-Truiden is hier jammer genoeg een voorbeeld van. De snelwegen die we hebben zijn bovendien niet bestand tegen het toenemende verkeer. De infrastructuur moet dringend opgewaardeerd worden. Op het vlak van onderwijs scoort Limburg jammer genoeg erg slecht. Er is een groot probleem van ongekwalificeerde uitstroom. Hiervoor werd eind 2016 een Staten-Generaal georganiseerd, maar jammer genoeg zonder veel resultaat. Een van de oorzaken hiervan is taalachterstand, vooral in de voormalige mijngemeenten. Ik pleit daarom voor meer middelen in het onderwijs, zodat deze kloof kan worden weggewerkt. Je ziet het, werk genoeg voor de boeg”, besluit Roosmarijn.