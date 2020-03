Danslessen en yogacursus gaan online door Dirk Selis

15 maart 2020

17u43 9 Sint-Truiden De dansschool van Davinia Jannsens en de wekelijkse yogales van Kathy Hellemans hebben het geweer van schouder veranderd en gaan door het coronavirus online door. “Een beetje een vreemd gevoel voor een lege yogaklas, maar nood breekt wet”, zegt yogalerares Kathy Hellemans.

Yogalerares Kathy Hellemans van De Kas zette via Zoom een online platform op, verwittigde al haar cursisten en zondag ging de eerste online les al door. “Zo gaat er geen les verloren. Mijn vijftien cursisten maakten bij zich thuis een knus hoekje met wat groen en wat kaarsen erbij en we waren vertrokken. Een beetje een vreemd gevoel voor een lege yogaklas, maar nood breekt wet”, weet Hellemans.

Alladin

Ook de Truiense dansschool DDC ontsnapt niet aan de richtlijnen van de overheid en moest de school sluiten. “Maar daar hebben we iets op gevonden”, zegt Davinia Jannsens van DDC. “Zo krijgen de dansers de komende weken iedere les online uitgelegd via een filmpje waar alles wordt uitgelegd alsof we bij de leerlingen thuis in de huiskamer staan.” Want Daems hoopt haar spektakelshow 'Alladin’ in mei te laten doorgaan. “We weten niet of we drie weken moeten sluiten of langer, maar we blijven positief”, besluit Daems.