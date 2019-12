Dankzij dit systeem staat jouw kerstboom nooit meer schuin Dirk Selis

11 december 2019

11u00 0 Sint-Truiden “Staat em recht?” is dezer dagen een vaak gehoorde kreet in vele huisgezinnen, die meestal vanachter een kerstboom wordt waargenomen. Een kaarsrechte kerstboom naast een knetterend haardvuur vond je tot voor kort enkel in Kerstfilms op Netflix. Maar daar hebben Kenneth en Femke Brans uit Sint-Truiden iets op gevonden.

Voor Kenneth en Femke Brans van Groente en fruitwinkel diVers in Wilderen zijn het immens drukke dagen. “Nu Sinterklaas het pad voor de kerstman heeft geëffend, halen de mensen massaal hun kerstboom binnen”, vertelt Kenneth die net van de Ardennen aan komt rijden met een vracht Nordmann-kerstbomen. “Wij gaan zelf de bomen in de Ardennen selecteren in de zomer. In de winter zaag ik ze zelf uit, in alle grootten, tot 6 meter. Weet u, wij counteren de concurrentie met de Ikea’s va deze wereld door onze service. Wij leveren onze bomen gratis aan huis in straal van 10 km en .... wij plaatsen uw boom kaarsrecht door middel van onze boormachine Easyfix. Wij boren een gat in de stam en door die ‘easyfix voet’ blijft uw boom kaarsrecht staan. Een systeem dat is overgewaaid uit Zweden. Geen oeverloos gebalanceer meer, uw boom staat kaarsrecht in 1 minuut”, besluit Brans.