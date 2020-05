Cultuurcentrum De Bogaard vanaf 2 juni studieruimte voor Truiense jongeren in de blok Dirk Selis

27 mei 2020

09u31 0 Sint-Truiden Online les volgen, fysiek gescheiden zijn van medestudenten en heel veel zelfdiscipline, student zijn tijdens Coronatijd is niet gemakkelijk. Heel vaak zoeken studenten steun en motivatie bij elkaar. Daarom besliste de stad Sint-Truiden om twee ruimtes in cultuurcentrum De Bogaard ter beschikking te stellen voor Truiense jongeren in de blok.

Na het succes van de eerder geopende studieruimte in het Minderbroedersklooster eind 2018 en de Sint-Martenkerk in 2019, stelt het stadsbestuur van Sint-Truiden opnieuw een locatie ter beschikking van blokkende jongeren. Vanaf 2 juni kunnen zij elke weekdag van 9u tot 18u en op zaterdag van 09u tot 16u in alle stilte hun examens instuderen in het cultuurcentrum in het centrum van de stad. Scholen en universiteiten zijn volop bezig om examens te organiseren op een veilige manier. Ondertussen verwerken leerlingen en studenten alle leerstof om zich zo goed mogelijk voor te bereiden om het schooljaar met een positief resultaat te beëindigen. Sommige studenten hebben hun draai thuis helemaal gevonden, anderen kunnen zich beter concentreren in een andere, rustige omgeving.

Cultuurcentrum De Bogaard

In Sint-Truiden komt het stadsbestuur daarom met een alternatief: Cultuurcentrum De Bogaard, in het hartje van het historische centrum, worden, van 2 juni tot en met eind juni, twee ruimtes ingericht als studeerruimte. “Cultuurcentrum De Bogaard beschikt over 2 grote ruimtes: de kunstgalerij en de club. Deze 2 ruimtes zullen ingericht worden als studieruimte met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen. 1.5 meter sociale afstand, beschikbaarheid van alcohogel en hygiënevoorschriften bij het gebruik van het sanitair zijn er enkele van. Daarnaast wordt het aantal studenten dat kan gebruik maken van de studieruimtes beperkt. Dus wie hier wil komen studeren, moet zich registreren”, vertelt schepen van Jeugd Johan Mas.

Praktisch

Cultuurcentrum De Bogaard Capucienessenstraat 8 3800 Sint-Truiden. Elke weekdag van 09u tot 18u en op zaterdag van 09u tot 16u. Reserveren is verplicht via het ContactCenter 011 70 14 14.