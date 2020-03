Coronapatiënt overleden in Sint-Trudoziekenhuis Dirk Selis

20 maart 2020

09u49 23 Sint-Truiden De teller van het aantal coronadoden stond donderdagavond op 21. Dat zijn er zeven meer dan de dag voordien. In totaal zijn er in ons land 634 mensen gehospitaliseerd met een coronabesmetting. 130 liggen op intensieve, 88 van hen worden beademd. Ook in Limburg loopt het aantal dodelijke coronaslachtoffers op.

De dodentol stond donderdagavond op vier. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt stierf opnieuw een patiënt aan de gevolgen van het coronavirus. Dinsdagochtend overleed in Jessa ook al een coronapatiënt. Maandagochtend stierf in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik een 72-jarige coronapatiënt uit Bree.

Donderdag raakte bekend dat ook het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden een dodelijk coronaslachtoffer te betreuren heeft. “Bij ons stierf dinsdagavond een patiënt die medisch zeer zwaar belast was”, zegt woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. “Maar de patiënt stierf uiteindelijk wel aan het virus.”