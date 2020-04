Coronacontrole stuit op drie drugsdealers Dirk Selis

14 april 2020

16u46 5 Sint-Truiden Bij een routinecontrole in het kader van de naleving van de coronamaatregelen controleerde de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken donderdag drie personen in Velm. Aangezien de personen geen uitleg konden geven waarom ze op locatie samen aan het fietsen waren en bovendien een verdachte indruk maakten, werden ze door de inspecteurs gefouilleerd. Bij twee van hen werden verboden substanties aangetroffen en aanzienlijke hoeveelheden geld.

In navolging van deze vaststellingen voerde de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken verschillende huiszoekingen uit op het grondgebied. Daarbij werden grote hoeveelheden van verschillende soorten verboden middelen (speed, ketamine en cannabis) en cash geld aangetroffen. Alles werd door de lokale politie in beslag genomen. Eén persoon werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die mocht beschikken mits naleving van strikte voorwaarden. Alle drie kregen ze tevens een pv voor niet-naleving van de coronarichtlijnen. De lokale politie doet verder onderzoek in deze zaak.